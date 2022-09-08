طالبان تتعاقد مع شركة إماراتية للمراقبة الجوية بمطارات أفغانستان

قال مسؤولون في إدارة طالبان إنها ستوقع، اليوم الخميس، عقدا مع شركة (جي.إيه.إيه.سي هولدنج) الإماراتية يتعلق بالمراقبة الجوية بالمطارات الأفغانية.

وقال نائب وزير النقل والطيران المدني غلام جيلاني بوبال للصحفيين، إن العقد سيستمر عشر سنوات، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأضاف أن هذا هو العقد الأخير من ثلاثة عقود كبيرة يتم إسنادها إلى الشركة لتشغيل مطارات أفغانستان.

وأشار إلى أن الحركة وقعت مع الشركة بالفعل عقدين يتعلقان بالخدمات الأرضية والأمن.

وفي مايو الفائت، وقعت طالبان اتفاقا مع الإمارات لإدارة 4 مطارات دولية في أفغانستان، من أجل تقديم خدمات المساعدة الأرضية في المطارات الأفغانية الثلاثة الرئيسية، حيث بلغت مدة العقد 18 شهرا، يشمل المطارات في كابل، وقندهار، وهرات.

وقال حميد الله أخوندزاده، وزير النقل والطيران المدني الأفغاني، في مؤتمر صحفي (حينئذ): ”العقد الحالي مخصص فقط لتقديم خدمات المناولة الأرضية“.

وتعرض المطار الوحيد في كابل لأضرار بالغة في أغسطس/آب، عندما هرع عشرات الآلاف من الأشخاص لإخلاء المكان بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.