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اقتصاد

طيران الإمارات تختار نظام ترفيه من صنع تاليس لأسطول الطائرات "إيه-350"
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 6:23 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 7:05 GMT

طيران الإمارات تختار نظام ترفيه من صنع تاليس لأسطول الطائرات "إيه-350"

أعلنت شركة "تاليس"، اليوم الخميس، أن شركة طيران الإمارات اختارت تزويد أسطولها المستقبلي من طائرات إيرباص إيه-350 بنظام ترفيه للركاب من صنع شركة الطيران

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المصدر: رويترز

أعلنت شركة ”تاليس“، اليوم الخميس، أن شركة طيران الإمارات اختارت تزويد أسطولها المستقبلي من طائرات إيرباص إيه-350 بنظام ترفيه للركاب من صنع شركة الطيران الفرنسية.

وأضافت في بيان ”سيتم تجهيز هذا الأسطول الجديد من طائرات إيه-350 بنظام أفانت أب للترفيه الجوي من تاليس لتوفير أفضل تجربة سينمائية وشخصية للعملاء“.

ويتكون ”النظام من شاشات بتقنية الوضوح الفائق (4 كيه) تتيح أكثر من 5000 قناة تلفزيونية واتصالات بالبلوتوث وشبكة واي فاي ومنافذ شحن متعددة للأجهزة المحمولة“.

يذكر أن شركة طيران الإمارات طلبت شراء 50 طائرة من طراز إيرباص إيه350-900 طويلة المدى، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.

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