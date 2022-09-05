"سالك" تعلن بيع 20% من أسهمها في طرح أولي

أعلنت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي، يوم الإثنين، أنها ستبيع 20% من أسهمها عبر طرح عام أولي، وتستهدف الإدراج بنهاية أيلول/ سبتمبر.

وفي نشرة الإصدار قالت سالك، التي تحولت إلى شركة مساهمة خاصة في حزيران/ يونيو، إنها ستبيع 1.5 مليار سهم، وسيتم تأكيد سعر الطرح في الـ22 من أيلول/ سبتمبر وتعتزم الشركة الإدراج في الـ29 من سبتمبر تقريبا.

وذكرت مصادر أن الشركة تتطلع إلى جمع نحو مليار دولار من بيع الأسهم، فيما تقيم الشركة عند نحو 5 مليارات دولار.

وأطلقت دبي نظام سالك الإلكتروني لتحصيل الرسوم في عام 2007 لتخفيف الزحام في المركز التجاري الإقليمي الذي كان يضم في نهاية أبريل/ نيسان 3.6 مليون مركبة مسجلة، منها 1.8 مليون مركبة مسجلة في دبي.

وأعلن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد في نوفمبر، عن خطط لتحويل سالك، التي كانت وقتئذ قسما في هيئة الطرق والمواصلات، إلى شركة عامة. واستهدف إدراجها وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة في البورصة تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

وتهدف خطط الإدراج إلى جعل دبي سوقا أكثر تنافسية، في وقت تجذب فيه البورصات الكبرى في المملكة العربية السعودية وأبوظبي عمليات إدراج أكبر وسيولة قوية.

وجمعت جهات الإصدار الخليجية أكثر من 11 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام من طروح أولية، وفقا لبيانات رفينيتيف، متجاوزة أوروبا حتى مع استمرار التقلب في الأسواق العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجمعت هيئة كهرباء ومياه دبي في أبريل، 6.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي، وهو الأكبر في المنطقة منذ عملية طرح قياسية بالسعودية في 2019.

وجمعت مجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال في دبي في يونيو، 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) من مستثمرين من خلال طرحها العام الأولي.

وأعلنت سالك عن أرباح أساسية قدرها 800 مليون درهم (217.82 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 637.41 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2021.

ويتضمن الطرح العام الأولي لسالك ثلاث شرائح: واحدة للأفراد، والثانية للمستثمرين المحترفين، والثالثة للموظفين.

وسيتم تخصيص 5% من الأسهم لجهاز الإمارات للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي اتحادي.

وذكرت الوثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا منسقون عالميون مشتركون للعملية، في حين أن ”سيتي جروب“ والمجموعة المالية هيرميس المصرية، و“إتش.إس.بي.سي“ مديرون مشتركون للدفاتر.