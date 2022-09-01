صفقة جديدة.. "سبيس إكس" تحصل على عقد من "ناسا" بقيمة 1.4 مليار دولار‎‎

تعاقدت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ مع شركة ”سبيس إكس“ على تنظيم 5 رحلات لرواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بقيمة 1.44 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي رحلات ”ناسا“ على متن مركبة الشركة ”Crew Dragon“ إلى 14 رحلة إلى الفضاء.

ونجحت شركة ”سبيس إكس“ التي يملكها ايلون ماسك في وضع نفسها في مركز قوي على ساحة رحلات استكشاف الفضاء بجهودها القوية خلال الفترة الماضية، وأصبحت شريكًا رئيسيًا لـ“ناسا“، لتحقق خططها الخاصة بعودة الولايات المتحدة من جديد بقوة إلى ساحة استكشاف الفضاء، وذلك بعد أن فشلت محاولات شركة ”بوينغ“ لإثبات قدرة نظامها الصاروخي ”Starliner“ لإطلاق الرحلات البشرية إلى الفضاء.

ويعتبر العقد الأخير بين ”ناسا“ و“سبيس إكس“ سبيلا جديدا للحفاظ على قدرة منقطعة النظير للولايات المتحدة على ضمان تحقيق تواجد مستمر لها على متن محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030.

ووصلت قيمة إجمالي عقود ”ناسا“ مع ”سبيس إكس“ في إطار مشروعها ”Commercial Crew Transportation Capability“ إلى 4.93 مليار دولار.

وأصبحت ”سبيس إكس“ جهة معترفا بها لنقل رواد الفضاء البشر إلى خارج الأرض في رحلات استكشافية، وذلك منذُ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020، وكانت رحلتها لطاقم بشري من رواد الفضاء الأخير ”Crew-4“ قد تم إطلاقها في الـ27 من شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأعلنت ”ناسا“، مؤخرًا، نيتها حجز 3 رحلات فضائية جديدة لأطقم من روادها للفضاء بقيمة 900 مليون دولار، لترفع قيمة عقدها لرحلات الفضاء من 2.6 مليار دولار إلى 3.49 مليار دولار.

إلى جانب رحلاتها الفضائية إلى المحطة الدولية، تعكف ”سبيس إكس“ حاليا على تركيز جهودها اجتياز صاروخها العملاق ”ستارشيب“ مرحلة اختباراته النهائية، ليكون مستعدا للانطلاق في رحلته المدارية الأولى هذا العام، وهو ما يضعه مؤسس ”سبيس إكس“، إيلون ماسك، كأحد أهدافه الرئيسية التي يرغب في تحقيقها قبل نهاية العام الجاري.