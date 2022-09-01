شركة توافق على تعويض 100 دولار لامرأة فترسل لها 10 ملايين

حوَّلت شركة عملات مشفرة أسترالية عن طريق الخطأ أكثر من 10 ملايين دولار لامرأة، بدلا من 100 دولار، ولم تدرك ذلك إلا بعد مرور حوالي 7 أشهر.

وكان من المفترض أن ترسل شركة ”Crypto.com“ للعميل تعويضا قدره 100 دولار، لكن خطأ كتابيا جعلها ترسل مبلغا هائلا.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية، إنه ”تم إدخال رقم حساب عن طريق الخطأ في عملية الدفع، وتم إرسال نحو 10.474 مليون دولار إلى حساب المرأة، بدلاً من 100“.

وأضافت الصحيفة ”فقط عندما دققت الشركة حساباتها في نهاية العام الماضي، رصدت الخطأ الفادح“، مشيرة إلى أن الشركة لجأت للمحكمة لاستعادة أموالها“.

وذكرت أن المرأة استخدمت جزءا من المبلغ لشراء منزل.

ولفتت إلى أن الشركة قدمت دعوى للمحكمة ضد ثيفا مانغاري وشقيقتها، لإجبارهما على رد المبلغ، إلا أن محامي الشركة أبلغ القاضي أن المرأة حولت أكثر من مليون دولار إلى حساب شقيقتها لشراء منزل مكون من 4 غرف نوم.

وفي شباط/ فبراير الماضي، بعد أن اكتشفت الشركة الدفع الخاطئ، تم نقل ملكية العقار رسميًا إلى شقيقتها التي تعيش في ماليزيا.

وتم نقل المبلغ بالكامل إلى عدة أشخاص آخرين، ما أحبط جهود الشركة لتجميد الحسابات، رغم أن القاضي حكم لصالحها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مداولات طويلة، أمر القاضي المرأة بسداد القيمة الكاملة للمنزل، إضافة إلى نحو 20 ألف دولار أخرى في الفائدة.

وذكرت الصحيفة، أن الحكم كشف أيضًا أن شركة ”Crypto.com“ بدأت إجراءات ضد 8 أشخاص آخرين لمحاولة استرداد الأموال التي حولتها المرأة لهم وجميعهم أقرباء لها.