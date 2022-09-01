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اقتصاد

"ميتا بلاتفورمز" تعتزم طرح خصائص مدفوعة لمنصاتها
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 6:19 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 7:05 GMT

"ميتا بلاتفورمز" تعتزم طرح خصائص مدفوعة لمنصاتها

ذكر موقع ذا فيرج الإلكتروني المعني بأخبار التكنولوجيا أن شركة ميتا بلاتفورمز تدرس طرح "خصائص محتملة مدفوعة" لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب للتواصل الاجتماعي.

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المصدر: رويترز

ذكر موقع ذا فيرج الإلكتروني المعني بأخبار التكنولوجيا أن شركة ميتا بلاتفورمز تدرس طرح ”خصائص محتملة مدفوعة“ لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب للتواصل الاجتماعي.

وقال جون هيجمان مدير الإعلانات ومنتجات الأعمال في ميتا بلاتفورمز إن ”الشركة ليس لديها أي خطط حتى الآن لمطالبة المستخدمين بالدفع مقابل إلغاء الإعلانات“، مضيفا أن الشركة ملتزمة بتنمية نشاط الإعلانات.

كما امتنع هيجمان عن التعقيب بخصوص الخصائص المدفوعة التي تدرس الشركة طرحها.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضع ميتا بلاتفورمز على مسار شركات ،منها سناب وتويتر، أطلقت شرائح مدفوعة مقابل الحصول على خصائص إضافية.

 

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