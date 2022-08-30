الإمارات مقرا لثاني مركز بيانات تابع لـ"أمازون" في الشرق الأوسط

أعلنت وحدة الخدمات السحابية (AWS) التابعة لشركة أمازون، افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط في الإمارات، في خطوة مهمة ستضيف آلاف فرص العمل ومليارات الدولارات إلى الناتج الإجمالي للبلاد خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في بيان تلقت إرم نيوز نسخة منه وجاء فيه أنه ”اعتبارا من اليوم“، سيكون لدى المعنيين خيارات أوسع وأكثر مرونة وكفاءة لتشغيل تطبيقاتهم وتعزيز كفاءة عملياتهم وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين والعملاء بالاعتماد على مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن مراكز البيانات ”ستتيح لهم الاستفادة من محفظة واسعة من خدمات وتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها سحابة AWS، بما يساعد في تعزيز الابتكار والارتقاء بكفاءة العمليات“.

وتقدّر AWS أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنويا في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار (20 مليار درهم إماراتي) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.

وستسهم منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات)، أيضا، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار (41 مليار درهم إماراتي) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الخمسة عشر عاما المقبلة.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ”يشكل افتتاح منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرص قيّمة للجميع“.