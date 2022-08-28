جبل عمر للتطوير تحول ديونا بقيمة 1.4 مليار دولار إلى أسهم

قالت شركة ”جبل عمر“ للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في السعودية، اليوم الأحد إنها توصلت إلى اتفاق مع أحد دائنيها لتحويل 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) من الديون إلى أسهم جديدة.

وأضافت الشركة أنها ستصدر أكثر من 225 مليون سهم جديد ”مقابل تسوية كافة الديون المستحقة“ لصندوق الإنماء مكة العقاري ”بما في ذلك جميع الحقوق والالتزامات المالية“.

تدير الشركة مجمع جبل عمر الذي يضم فنادق وعقارات سكنية وتجارية قرب المسجد الحرام في مدينة مكة. وتضررت الشركة بشدة عندما أدت جائحة كورونا إلى تقليص أعداد الحجاج والمعتمرين.

وقال خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة ”جبل عمر“ في بيان ”تكتسب هذه الصفقة زخما كبيرا كونها المبادرة الأهم والأكبر ضمن برنامج تحسين هيكل رأسمال الشركة“.

وأضاف أن الاتفاق سيؤدي إلى تحسين ”مستويات السيولة بشكل كبير، بالتزامن مع تحرير تدفقات نقدية بنحو 540 مليون ريال سعودي، إذ سيتم توظيفها على نحو أمثل وبما يحقق قيمة أكبر لصالح الشركة“.

ووافقت الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول على إعادة هيكلة قرض بقيمة 4.7 مليار ريال من البنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية التي أصبحت الآن البنك الأهلي السعودي بعد اندماجها مع البنك الأهلي التجاري.

وتمت زيادة التسهيل إلى 5.9 مليار ريال وتمديد أجل استحقاقه حتى عام 2030.

وكانت وزارة المالية السعودية، التي ضمنت تمويلا لav;m ”جبل عمر“ بقيمة 1.6 مليار ريال في مارس/ آذار 2021، أبلغت ”رويترز“ في وقت سابق بأن الشركة تطور مشروعات ذات أهمية إستراتيجية.