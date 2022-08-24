أجيليتي الكويتية تتوصل لتسوية مع الجيش الأمريكي حول مطالبات مالية

قالت شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية اليوم الأربعاء إنها توصلت لتسوية مع الجيش الأمريكي بشأن مطالبات لكلا الطرفين تتعلق بعقود تعود إلى 2004 و2005.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن التسوية تتعلق بمطالبات الطرفين بشأن ”عقد الخدمات اللوجستية والإدارية الذي منحته سلطة التحالف المؤقتة في الـ6 من يونيو/ حزيران 2004 إلى أجيليتي وعقد إنشاء مخزن توزيع في الكويت مع وكالة لوجستيات الدفاع الأمريكية بتاريخ الـ1 من سبتمبر/ أيلول 2005“.

وأضاف البيان أنه ”ونتيجة التسوية تنازل الجيش الأمريكي عن مطالبته لأجيليتي بقيمة تقارب 81 مليون دولار كما تنازلت أجيليتي عن مطالباتها ضد الجيش الأمريكي بموجب عقد الخدمات اللوجستية والإدارية وتم الاتفاق على سداد الجانب الأمريكي مبلغ 17.7 مليون دولار للشركة بموجب عقد إنشاء مخزن توزيع في الكويت“.

وقال البيان ”ستسجل أجيليتي قيمة 17.7 مليون دولار .. كدخل في بيان الأرباح والخسائر“.