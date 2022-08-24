صحيفة: الهيئة العامة للاستثمار في الكويت لن تنسحب من أوروبا

قالت صحيفة كويتية إن الهيئة العامة للاستثمار، رابع أكبر صندوق سيادي في العالم، لن تنسحب من أوروبا بسبب مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا.

وأوضحت صحيفة ”الراي“ نقلا عن مصادر لم تحددها، أن استثمارات الهيئة في أوروبا ومناطق أخرى تتميز بالتوازن، وأن هناك حزمة إجراءات احترازية تتيح للهيئة التعامل مع أي متسجدات عالمية.

وقالت الصحيفة ”مع بدء المؤسسات العالمية في رسم صورة قاتمة لمستقبل اقتصاد دول أوروبا الأربع الكبيرة، صاحبه توقعات بأن يخيّم على القارة ركود في الشتاء مع نمو بطيء حتى 2024، يكون السؤال مشروعًا حول إستراتيجية مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في هذه الأسواق، ودرجة المخاطر التي ستتبعها.“

وأضافت ”أوضحت المصادر أن الهيئة تتابع ما يُثار بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، قد يصل تصنيفه في بعض أسواق أوروبا إلى الذروة، أي درجة الأحمر“، منوهة إلى أن ”مسؤولي الهيئة لن يقابلوا ذلك بإجراءات متسرّعة مثل التخارج، بل سيستند القرار إلى دراسات شمولية بالترتيب مع المؤسسات العالمية التي تتعاون معها الهيئة“.

وذكرت أن الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وفقًا لخطط متوسطة وطويلة الأمد، مستندة إلى دراسات عميقة تراعي الأبعاد الاقتصادية ومعدلات النمو لكل سوق، والمخاطر الممكنة، بما فيها الركود أو التضخم.“

وبيّنت الصحيفة أن الهيئة عيّنت مديرين عالميين وإقليميين لإدارة تلك المحافظ والاستثمارات، بحيث تطلع على كل تطوراتها بشكل مستمر“.

وأشارت إلى أن استثمارات الهيئة تتنوع بين مساهمات ضمن تحالفات في كيانات تشغيلية كُبرى أو مشاريع، إضافة للاستثمار في الأسهم والسندات سواء الحكومية أو المطروحة من قبل شركات وصناديق المساهمات الخاصة، فيما تشمل خريطة انتشارها الاستثمار في الأصول الحقيقية، والتي تؤمّن تحقيق تدفقات نقدية والتنويع بما يضمن تقليل المخاطر.

وتابعت أن ”محفظة استثمارات الهيئة تتضمن ،أيضا، مشروعات مختلفة بقطاعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع عقارية تدرّ عليها عوائد منتظمة، في الوقت الذي يحرص فيه الفريق التنفيذي على توفر السيولة التي يمكن استغلالها عند توفر فرص إضافية، للتعامل مع أي تطورات طارئة“.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، قولها إن ”الهيئة اهتمت بإعادة النظر بأوزان بعض الأسواق الأوروبية وغيرها خلال الفترة الماضية، للمحافظة على التوازن والتنوع المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة منها“.

ووفقا لمعهد الصناديق السيادية في الولايات المتحدة، يقدر إجمالي أصول هيئة الاستثمار الكويتية بنحو 708 مليارات دولار، وهي رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوقي النرويج والصين وهيئة أبوظبي للاستثمار.