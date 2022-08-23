وزارة الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر تعامل شركات تركية مع روسيا

تلقت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (توسياد) في تركيا رسالة من نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، تحذر من مخاطر عقوبات محتملة إذا أقامت شركات تركية علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين لعقوبات، حسب ”رويترز“.

وقالت الجمعية في بيان يوم الثلاثاء، إنها أطلعت وزارة الخارجية التركية ووزارة المالية ووزارة التجارة على الرسالة.

وأبلغ أدييمو نائب وزير المالية التركي يونس أليطاش يوم السبت الماضي، أن كيانات وأفرادا روسا يحاولون استخدام تركيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شركات روسية وأثرياء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أخرها على أندريه غورييف، الذي يملك أكبر عقار خاص في لندن بعد قصر باكنغهام.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في الثاني من أغسطس/آب الجاري إن ”حلفاء بوتين، جمعوا ثروات وتمتعوا بأساليب حياة فارهة“.

وأكدت في بيان نقلته ”فرانس برس“ حينها، أن وزارة الخزانة ”ستستخدم كل الأدوات المتاحة لضمان محاسبة النخب الروسية وأنصار الكرملين على تواطئهم في حرب أودت بعدد لا يحصى من الأرواح“.