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اقتصاد

شركة "ياندكس" الروسية العملاقة تبيع أصولها الإعلامية
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 18:00 GMT

شركة "ياندكس" الروسية العملاقة تبيع أصولها الإعلامية

أعلنت شركة "ياندكس"، التي يطلق عليها "غوغل الروسية"، اليوم الثلاثاء، بيع أصولها الإعلامية لمالك "في كاي"، أكبر شبكة اجتماعية روسية، في خطوة قد تساهم في تشديد

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المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”ياندكس“، التي يطلق عليها ”غوغل الروسية“، اليوم الثلاثاء، بيع أصولها الإعلامية لمالك ”في كاي“، أكبر شبكة اجتماعية روسية، في خطوة قد تساهم في تشديد قبضة السلطات على المعلومات، في خضم الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وجاء في بيان للشركة أن ياندكس ”توصلت إلى اتفاق مع مجموعة (في كاي)، إحدى أكبر الشبكات الاجتماعية، تباع بموجبه منصتا (نيوز) و(زِن) إليها“ بالإضافة إلى اسم النطاق الافتراضي الخاص بصفحتها الرئيسية.

من جانبها، أكدت مجموعة ”في كاي“ في بيان الاتفاق، مضيفة أنه يجب إتمامه بحلول نهاية العام 2023.

وفي إطار هذا الاتفاق، ينبغي لمجموعة ”في كاي“ نقل كل أسهم خدمة توصيل الطعام ”ديليفيري كلوب“ إلى ”ياندكس“.

ومن شأن هذا الاتفاق تعزيز المشهد المعلوماتي لمجموعة ”في كاي“ التي يديرها فلاديمير كيرينكو، نجل سيرغي كيرنكو عضو الإدارة الرئاسية المقرب من فلاديمير بوتين.

ويأتي قرار ”ياندكس“ وسط انتقادات تواجهها الشركة لدورها المزعوم في الرقابة والدعاية المصاحبة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وعلى سبيل المثال، تحذف صفحة ”الأخبار“ في ياندكس المطبوعات التي تحتوي على كلمة ”حرب“ المحظورة من قبل الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام الروسية التي تفرض مصطلح ”عملية عسكرية خاصة“.

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