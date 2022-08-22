"فورد" تلغي 3000 وظيفة بسبب السيارات الكهربائية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت مجموعة ”فورد“ العملاقة لصناعة السيارات، اليوم الإثنين، إلغاء حوالي 3000 وظيفة خصوصا في أمريكا الشمالية والهند، في وقت تسعى الشركة لتسريع تحوّلها للمركبات الكهربائية.

وفي ظل التحدي الذي تواجهه من ”تيسلا“ وشركات ناشئة أخرى، سرّعت شركات تصنيع السيارات التقليدية إنتاج نماذجها الكهربائية في السنوات الأخيرة.

وتشمل إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها ”فورد“ 2000 وظيفة ثابتة و1000 متعاقد معظمهم في الولايات المتحدة وكندا والهند، لكنها لا تؤثر على عمال المصانع، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة لـ“فرانس برس“.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في شهر تموز/يوليو الماضي أن ”فورد“ التي توظف حوالي 182 ألف شخص حول العالم تستعد لخفض عدد الوظائف بالآلاف.

وقال رئيس الشركة جيم فارلي في شهر تموز/يوليو الماضي: ”لدينا عدد كبير جدا من الأشخاص في أماكن معينة، لا شك في ذلك“.

وأضاف: ”لدينا مهارات لم تعد مفيدة، ولدينا وظائف ينبغي تغييرها“، من دون أن يحدد عدد الوظائف التي ستُلغى.

وسبق للشركة أن ذكرت بأنها تنوي إنفاق 50 مليار دولار على إنتاج المركبات الكهربائية بحلول العام 2026.

وأعلنت في شهر آذار/مارس الماضي أنها تنوي خفض نفقاتها المرتبطة بالمركبات التقليدية بما يصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وأفاد المتحدث بأن إلغاء الوظائف المعلن، اليوم الإثنين، ”يتوافق مع ما كنا نصفه منذ مدة“، ويهدف إلى جعل ”فورد“ ”أكثر فاعلية“.