"تسلا" ترفع سعر نظام القيادة الذاتية إلى 15 ألف دولار‎‎

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يوم الأحد، عن قرار الشركة برفع سعر الحصول على نظام قيادة سياراتها الذاتية إلى 15 ألف دولار، بحلول الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك ارتفاعًا من سعره الحالي 12000 دولار.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th. Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later. — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022

وأضاف ماسك أن المستخدمين يمكنهم الحصول على النظام الجديد خلال دقيقتين عبر تحديث سريع يتم تحميله عبر تطبيق تيسلا على هاتف قائد السيارة.

وأوضح ”ماسك“ أن السعر الحالي سيتمكن قائدو سيارات تيسلا من الاستمتاع به في حال قاموا فورًا بترقية أنظمة تشغيل سياراتهم عبر شراء نظام القيادة الذاتية FSD، قبل التاريخ المحدد لرفع السعر.

ولم يكشف الملياردير الأمريكي في تغريدته عن احتمالية رفع أسعار باقات الاشتراك في نظام القيادة الذاتية لدى الشركة، إلا أن تكلفة إضافة نظام ”أوتوبايلوت“ لنظام تشغيل سيارات تيسلا يصل إلى 200 دولار، وذلك يتوقف على مزايا النظام.

يذكر أن تسلا كانت قد بدأت في تقديم نظام القيادة الذاتية FSD بشكل منفصل عن نظام ”أوتوبايلوت“ في 2019، وكان سعر الحصول على النظام الجديد قبل الحصول على السيارة 5000 دولار، ولكن الحصول عليه في ذلك الوقت بعد استلام السيارة يبلغ 7000 دولار، وفي مطلع العام الجاري ارتفع السعر من 10000 دولار إلى 12000 دولار، لتكون الزيادة الجديدة هي الثانية من نوعها هذا العام.

وفي الشهر الماضي، سربت معلومات حول أن ماسك مصر على رفع سعر نظام تيسلا لقيادة سياراتها بنفسها FSD، حيث إنه يرى أن سعر 12000 دولار هو سعر زهيد، لذلك فإنه يرى أن رفع السعر أمر ضروري، وسيرفع من قيمة تيسلا السوقية، ويدلل على استحقاقها أن تكون ثمينة القيمة.