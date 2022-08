"تسلا" ترفع سعر نظام القيادة الذاتية إلى 15 ألف دولار‎‎

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يوم الأحد، عن قرار الشركة برفع سعر الحصول على نظام قيادة سياراتها الذاتية إلى 15 ألف دولار، بحلول الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك ارتفاعًا من سعره الحالي 12000 دولار.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th.

Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022