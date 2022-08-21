بعد فضائح "بيغاسوس".. الرئيس التنفيذي لشركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية يتنحى عن منصبه

قالت شركة ”إن.إس.أو“ الإسرائيلية لبرمجيات التجسس، اليوم الأحد، إن رئيسها التنفيذي شاليف هوليو تنحى عن منصبه في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور.

وجرى تعيين رئيس العمليات يارون شوهات للإشراف على إعادة هيكلة الشركة قبل تعيين خلف لهوليو.

وأكد مصدر في الشركة، أن نحو مئة موظف سيتم تسريحهم في إطار إعادة هيكلة الشركة، وأن شوهات سيقود الشركة لحين تعيين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا جديدا.

وواجهت الشركة التي كان برنامج ”بيغاسوس“ من بين منتجاتها، إجراءات قضائية بعد ما قيل عن أن حكومات ووكالات أخرى أساءت استخدام برمجياتها للتسلل لهواتف محمولة.

وقالت ”إن.إس.أو“، إن الأدوات التكنولوجية والبرمجيات التي تنتجها، تهدف للمساعدة في اعتقال الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين، وتباع لزبائن من الحكومات ”مدقق في أمرهم ومشروعون“، لكنها تبقي قائمة عملائها سرية.