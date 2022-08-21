أمازون تعطل خطط توسيع تقنية الدفع الآلي في متاجرها

تخطط شركة أمازون لوقف توسيع انتشار متاجرها المعتمدة على تقنية الدفع الآلي Amazon Fresh في بريطانيا، وذلك على خلفية انخفاض المبيعات والأزمات الاقتصادية الثقيلة، بحسب تقرير جديد.

أشار التقرير، المنشور في صحيفة ذا صانداي تايمز، إلى أن مصادر مطلعة تؤكد أن أمازون قد أوقفت خططها لتوسيع إنشاء فروع جديدة تعتمد على التقنية نفسها، وذلك بعد أن كانت تضع خططها التوسعية ضمن أولويات إستراتيجياتها السوقية في بريطانيا.

وبحسب التقرير، فإن مبيعات فروع ”أمازون فريش“ الحالية قد سجلت مبيعات منخفضة بشكل مخيب للآمال، مقارنة بالتوقعات التي كانت ترصد الشركة تحقيقها خلال الفترة الحالية، وفي المقابل كانت تكاليف إنشاء تلك الفروع تفوق إنشاء فروع أمازون التقليدية.

من المتوقع أن تقوم أمازون بافتتاح فروع جديدة، في حال قامت بتوقيع عقود إيجار المتاجر، بحسب ذا صنداي تايمز.

وعلقت المتحدثة باسم أمازون على التقرير بأن الشركة تنوي افتتاح المزيد من فروع ”أمازون فريش“ خلال المستقبل القريب.

ويعتبر الوضع الجديد عثرة في طريق نجاح أمازون لسنوات عديدة في خططها التوسعية للانتشار بمتاجرها المادية على أرض الواقع، بعيدا عن متجرها الإلكتروني العملاق.

يُذكر أن فروع أمازون الذكية Amazon Fresh تعتمد على تقديم تجربة ذكية للتسوق إلى المستخدمين، حيث يقوم المستخدم عند دخوله إلى أحد تلك الفروع على هاتفه لتسجيل الدخول عبر بوابات ذكية، ومن ثم يبدأ في جمع المنتجات التي يرغب في شرائها، وخلال رحلته للتسوق، تقوم عدد من المستشعرات والكاميرات عالية الدقة برصد كل المنتجات التي يقوم بجمعها، ومن ثم يتم خصم ثمنها الإجمالي في نهاية جولة التسوق من رصيد حسابه لدى أمازون، دون الحاجة إلى المرور والوقوف لوقت طويل في عملية الدفع التقليدية لدى ”الكاشير“.