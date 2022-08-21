إعمار العقارية تبيع منصة "نمشي" للأزياء إلى "نون"

قالت شركة إعمار العقارية في دبي يوم السبت إنها قررت بيع مشروعها للتجارة الإلكترونية في الأزياء شركة ”نمشي“ إلى منصة ”نون“، وهي شركة للتجارة الإلكترونية يملكها الملياردير الإماراتي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت إعمار في إفصاح قدمته إلى سوق دبي المالي إن مجلس إدارتها ”قرر الموافقة بشكل مبدئي على بيع شركة ”نمشي“ إلى شركة ”نون“… لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة… علما بأن سعر البيع بإجمالي 335.2 مليون دولار كمقابل نقدي“.

وتأسست شركة إعمار على يد العبار وهو العضو المنتدب للشركة.

وتشتهر إعمار ببناء أطول برج في العالم، ”برج خليفة“، وأجزاء أخرى من دبي.

واشترت الشركة موقع ”نمشي“ بمبلغ إجمالي قدره 281 مليون دولار بعد أن استحوذت أولا على حصة 51% في عام 2017 قبل شراء النسبة المتبقية البالغة 49% في عام 2019.

وقالت إعمار ”السعر ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيّم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع“ في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت ”رويترز“ في أغسطس/ آب 2021 أن المطور يدرس خيارات لبيع ”نمشي“.