مطارات ألمانية توظف عمالًا أقل من المقرر لسد النقص فيها

قال مصدر بقطاع الخدمات الأرضية في ألمانيا إن حوالي 150 عاملًا من تركيا سيجري توظيفهم بمطارات داخل البلاد.

وهذا العدد أقل كثيرًا من الرقم الذي كان متوقعًا في البداية على الرغم من نقص في الموظفين تسبب بفوضى للسفر خلال موسم العطلات الصيفية المزدحم.

وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لتسريع أذون العمل والتأشيرات لبضعة آلاف من عمال المطارات الأجانب، وبشكل رئيس من تركيا، للمساعدة بتخفيف فوضى السفر الصيفية التي أصابت المسافرين لقضاء العطلات بالإحباط.

لكن توماس ريختر رئيس جمعية أرباب العمل للخدمات الأرضية في المطارات قال لـ“رويترز“ إن مطاري ميونيخ ونورمبرغ فقط قاما بتوظيف عمال من تركيا بموجب عقود مؤقتة ستنتهي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشارت اتحادات صناعية إلى نقص يبلغ حوالي ألفي عامل في مطارات ألمانيا.

لكن العمال الأجانب يخضعون لنفس الفحوصات الأمنية التي تُجرى لعمال المطارات المحليين قبل أن يسمح لهم بالعمل وهو ما يطيل أمد عملية التوظيف.

وقال ريختر إن معظم المطارات ينتهي بها الحال إلى عدم توظيف عمال أجانب لأن عملية جلبهم إلى ألمانيا ستستغرق وقتًا طويلًا في حين توشك العطلات الصيفية على الانتهاء.