صندوق الاستثمارات السعودي يشتري أسهما في ألفابت وزوم ومايكروسوفت

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهمًا في ”ألفابت“ و“زوم فيديو“ و“مايكروسوفت“، ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأمريكية، ما يرفع القيمة السوقية لمحفظة استثمارات صندوق الثروة السيادية للمملكة لنحو 40.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ”ألفابت“، و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في ”زوم“، و1.8 مليون سهم في ”مايكروسوفت“، وفقًا لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

كما استحوذ الصندوق على 3.9 مليون سهم في ”جيه.بي مورجان“، و741693 سهمًا في ”بلاك روك“.

واشترى الصندوق 6.3 مليون سهم في ”ستاربكس“، وكذلك أسهمًا في ”أدوبي سيستمز“ و“أدفانسد مايكرو ديفايسيز“ و“سيلزفورس“ و“هوم ديبوت“ و“كوستكو“ و“فريبورت مكموران“ و“داتادوج و“نكست إيرا إنرجي“.

ويقع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا قيمتها 620 مليار دولار، في قلب خطط السعودية للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.

ويتبع صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية ذات شقين، إذ يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليًا أيضًا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة على النفط.