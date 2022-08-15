أبل تحدد 5 سبتمبر موعدا نهائيا للموظفين للعودة إلى المكاتب

ذكرت بلومبرج نيوز الاثنين أن شركة أبل حددت موعدا نهائيا لموظفيها للعودة إلى المكاتب في الخامس من سبتمبر/ أيلول لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

وقالت بلومبرج إن أبل، التي أبلغت موظفيها بالخطة الجديدة الاثنين، ستطلب من الموظفين العمل من المكاتب في أيام الثلاثاء والخميس بينما يحدد كل فريق عمل اليوم الثالث.

ولم ترد الشركة المصنعة لهواتف أيفون حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وتنضم أبل بذلك إلى العديد من شركات التكنولوجيا التي بدأت في إصدار أمر بالعودة إلى المكاتب مع تراجع حالات كوفيد.

وفي بداية يونيو/ حزيران، طلب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من الموظفين العودة إلى المكاتب أو مغادرة الشركة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين واطلعت عليها رويترز.