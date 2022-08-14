"المملكة القابضة" السعودية تستثمر في شركات طاقة روسية

أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية على ”تويتر“، اليوم الأحد، أنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية: ”غازبروم“ و“روسنفت“ و“لوك أويل“، في الفترة بين 22 فبراير/ شباط و22 مارس/ آذار الماضيين.

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته 3 سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في جازبروم، و196 مليون ريال في روسنفت، في 22 فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى 410 ملايين ريال في لوك أويل في الفترة من 22 فبراير/ شباط إلى 22 مارس/ آذار الماضيين.

والمملكة القابضة مملوكة في معظمها للأمير السعودي الوليد بن طلال، لكن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اشترى حصة 16.87 % من أسهم الشركة، في مايو/ أيار الماضي.

وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل، في العام 2017، من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.