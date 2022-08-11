ديزني تتجاوز نتفليكس في عدد المشتركين وتقرر رفع الأسعار

تفوقت شركة والت ديزني على نتفليكس بإجمالي مشتركين بلغ 221 مليونا.

وأعلنت أنها سترفع الأسعار للمشتركين الراغبين في مشاهدة محتوى منصتي ”ديزني+“ أو ”هولو“ دون إعلانات تجارية.

كما سترفع شركة الوسائط الإعلامية العملاقة التكلفة الشهرية لخدمة ”ديزني+“ دون إعلانات بنسبة 38% إلى 10.99 دولار في كانون الأول/ ديسمبر عندما تبدأ في طرح خيار جديد يتضمن إعلانات بالأسعار الحالية.

وارتفعت أسهم ديزني 6.9% في معاملات ما بعد الإغلاق إلى 120.15 دولار يوم الأربعاء.

وراهنت ديزني في 2017 بمستقبلها على إطلاق خدمة بث تنافس نتفليكس مع انتقال الجمهور إلى المشاهدة عبر الإنترنت بدلا من القنوات التلفزيونية المدفوعة والبث التلفزيوني.

وبعد خمسة أعوام، تفوقت ديزني على نتفليكس في عدد مشتركي البث.

ونجحت الشركة في جذب 14.4 مليون مشترك لخدمة ”ديزني+“ متخطية متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته فاكت سيت بعدد مشركين يصل إلى عشرة ملايين بعد بث سلسلة ”حرب النجوم“ ومسلسل ”مس مارفل“.

وفي المجمل قالت ديزني إن عدد مشتركي خدماتها للبث، التي تشمل ”ديزني+“ و“هولو“ و“إي.إس.بي.إن+“، بلغ 221.1 مليون مشترك في نهاية الربع المنتهي في يونيو حزيران.

وقالت نتفليكس إن عدد مشتركيها بلغ 220.7 مليون.

ولجذب عملاء جدد ستطرح ديزني نسخة بها إعلانات من نسختها للبث في الثامن من ديسمبر كانون الأول مقابل 7.99 دولار شهريا، وهو نفس سعر النسخة الحالية الخالية من الإعلانات.

وسترفع أسعار خدمة هولو دولارا أو دولارين في ديسمبر كانون الأول وفقا لخطة الاشتراك.

وتتوقع ديزني الآن أن يبلغ عدد مشتركي خدمة ديزني+ بين 215 و245 مليونا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر 2024، انخفاضا مما يتراوح بين 230 و260 مليونا في توقعات سابقة.

وفي الربع المنتهي في الثاني من تموز/ يوليو حققت ديزني أرباحا معدلة بواقع 1.09 دولار للسهم بزيادة 36% على أساس سنوي مع توافد الزوار على متنزهاتها الترفيهية.

وزاد إجمالي أرباح الشركة 26% على أساس سنوي إلى 21.5 مليار دولار وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأرباح تبلغ 20.96 مليار دولار.