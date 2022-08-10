بينها لشبونة.. أفضل المدن العالمية للاستثمار والابتكار

يحتاج رجال الأعمال الجدد إلى بيئة تنافسية مريحة لبدء مشاريعهم الخاصة، ومع ذلك، هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تحدد نتيجة أعمالك، حيث تعد البيئة المناسبة هي العامل الأهم في نجاح الأعمال والاستثمارات.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإن اختيار المكان أو البلد لبدء الاستثمار يعد أمرا أساسا.

ورصدت مجلة ”لوكسوري ترافيل“ الأسترالية، أفضل المدن في العالم التي تتحول بسرعة إلى نقاط ساخنة عالمية للشركات الناشئة الجديدة وهي:

لشبونة

رغم الفترة الاقتصادية الصعبة التي عاشها العالم خلال فترة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تعافت البرتغال سريعا وأصبحت واحدة من أكثر دول أوروبا ازدهارا.

وتجذب العاصمة البرتغالية لشبونة المستثمرين والمبتكرين في عالم الأعمال بشكل كبير في صناعة التكنولوجيا والشركات الإعلامية وغيرها من الاستثمارات.

وكانت السياحة في لشبونة مسؤولة بشكل كبير عن الازدهار والتقدم الذي تعيشه المدينة، وتسببت روابط النقل الدولية والوطنية والسياسات الحكومية الداعمة التي تسمح للأعمال التجارية بالازدهار إلى اعتبار لشبونة عاصمة للشركات العالمية.

ليدز

تقع مدينة ليدز في غرب يوركشاير بإنجلترا، وأصبحت ليدز موطنا مهما للعديد من العلامات التجارية العالمية، مثل شركة ألعاب الفيديو ”روكستار جيمز“ مع شركة منتجات العناية بالشعر ”جي إتش دي“.

وتعد ليدز موطنا لثلاث جامعات كبرى هي، جامعة ليدز بيكيت، وجامعة ليدز ترينيتي، وجامعة ليدز البحثية، لذا تتمتع الشركات بإمكانية الوصول لعدد كبير من الطلبة والمواهب الشابة المتخصصة في مجموعة متنوعة من المجالات والصناعات.

ويعتبر سوق العمل في يوركشاير سوقا واعدا لأصحاب العمل والخريجين بسبب وجود العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى، مثل جامعة هدرسفيلد، التي تدعم مراكز الأعمال مثل مركز 3M Buckley للابتكار.

كوبنهاغن

تعتبر الدنمارك واحدة من أفضل الأماكن للشركات ورجال الأعمال.

وتعد مدينة كوبنهاغن من أهم المناطق التي تجذب الكثيرين الذين يسعون لتحقيق النجاح التجاري، بسبب مستويات الضرائب المنخفضة، وتكاليف الأعمال التنافسية، والتمويل الرائع في التعليم والخبرة التي تؤهل وجود قوة عاملة عالية المهارة للاستفادة منها، بالإضافة إلى نوعية الحياة الجيدة للمواطنين.

كما تجذب ثقافة الشركات في المدينة سوق عمل واسعا؛ لأنها تحظى بتقدير كبير في المدينة.