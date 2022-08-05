أبل تحاول ألا تغضب الصين بسبب تايوان‎‎

أخبرت شركة أبل شركاءها، الجمعة، بتجنب وضع ملصقات تحمل عبارة ”صنع في تايوان Made in Taiwan“، وذلك لتجنب إغضاب السلطات الصينية، على خلفية التوتر الناتج عن زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي مؤخرا إلى تايوان.

وأشارت الشركة إلى أنه من الأفضل استبدال الملصقات التقليدية بأخرى تحمل عبارة من اثنتين، إما ”تايوان، الصين Taiwan, China“، أو ”تايباي الصينية China Taipei“، وذلك لمنع سوء فهم السلطات الصينية بأن الشركة الأمريكية تدعم استقلال الجزيرة عنها، واعتبارها دولة مستقلة، وفقا لما نشره موقع نيكاي آسيا.

فبحسب التقرير، أبل اتخذت قرارها الجديد لتجنب الدخول في أزمة واضطرابات لسلاسل التوريد نتيجة تضييق الخناق من جانب السلطات الصينية، خاصة وأن أبل تستعد للحصول على شحنات متتابعة من مكونات أجهزتها من تايوان خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادا لطرح هواتفها الجديدة آيفون 14 بحلول الشهر المقبل.

يُذكر أن الخميس الماضي قد شهد مراجعة بعض مكونات هواتف آيفون من جانب السلطات الصينية للتأكد من مدى التزامها بسياسات الصين، حتى على مستوى ملصقاتها الخارجية.

وتعتبر شركة أبل من أهم الشركات الأمريكية المعتمدة على تايوان والصين في تصنيع وتجميع مكونات منتجاتها المختلفة، وقد استثمرت أبل نحو 275 مليار دولار في السوق الصيني خلال 5 سنوات منذ 2016 وحتى 2021، وذلك لتحصل على تخفيف في الإجراءات التنظيمية الصارمة المتبعة من جانب التنين الصيني مع مختلف الشركات الأجنبية العاملة داخل السوق التقني الصيني.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن السلطات الصينية قد وقفت في وجه شحنات لمكونات تقنية واردة من تايوان إلى أحد مصانع الشركة التايوانية ”بيجاترون“، وهي إحدى أهم شركات تجميع منتجات كبرى الشركات التقنية مثل مايكروسوفت وتيسلا وأبل، وكان السبب الذي تم ترجيحه هو أن مغلفات الشحنات القادمة كان يتم فحصها بشأن ما إذا كانت تحمل كلمة ”تايوان“ أم ”جمهورية الصين“، والاسم الرسمي للجزيرة، إلا أن الشركة التايوانية نفت، في تصريحات لرويترز، ما أوردته تلك التقارير، مؤكدة أن العمل في مصانعها بالصين يسير على أكمل وجه وشحناتها تمر بشكل طبيعي.