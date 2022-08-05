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اقتصاد

الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار في شركات باكستانية
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 17:04 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 17:10 GMT

الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار في شركات باكستانية

نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة، عن مصدر مسؤول في أبوظبي، تأكيده نية دولة الإمارات استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية في مختلف القطاعات

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المصدر: فريق التحرير

نقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، اليوم الجمعة، عن مصدر مسؤول في أبوظبي، تأكيده نية دولة الإمارات استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ويسعى هذا الاستثمار إلى استكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة للتعاون في مشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصلحة البلدين، بحسب الوكالة.

كما يؤكد هذا الاستثمار حرص الإمارات وباكستان على استمرار التعاون في مختلف المجالات والتي تشمل: الغاز، والبنية التحتية للطاقة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الزراعة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية.

2022-08-sghrfjuthkjitkjtyjuty

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