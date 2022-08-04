محكمة تأمر بنشر رد إيلون ماسك على دعوى تويتر بشأن إلغاء الصفقة

ذكرت وسائل إعلام في الولايات المتحدة اليوم الخميس أن محكمة أمريكية قررت أن رد الملياردير إيلون ماسك على الدعوى القضائية التي رفعها موقع ”تويتر“ بشأن محاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة وسائل التواصل الاجتماعي سيُعلن بحلول مساء الجمعة على أبعد تقدير.

وأشارت شبكة ”أي بي سي“ إلى أن محامي ماسك أرادوا تقديم نسخة عامة من ردهم والمطالبات المضادة في محكمة ديلاوير الأربعاء، لكن محامي ”تويتر“ اشتكوا من أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة ملف ماسك المختوم وربما تنقيحه، قائلين إنه يشير ”على نطاق واسع“ إلى معلومات وبيانات الشركة الداخلية المقدمة لماسك.

وعقدت المستشارة كاثالين ماكورميك مؤتمراً صحفيا عبر الهاتف الأربعاء قبل الاتفاق مع ”تويتر“ وأمرت بأن يتم تسجيل الملفات العامة بحلول الساعة 5 مساءً الجمعة وأنه يمكن تقديمه في وقت مبكر اعتمادًا على الوقت الذي يكمل فيه محامو ”تويتر“ مراجعتهم.

ووفقا للشبكة، جادل محامو ”تويتر“ بأن قواعد المحكمة تتطلب انقضاء خمسة أيام عمل قبل أن يتم إصدار نسخة عامة من ملف ماسك رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية وأغنى شخص في العالم.

وكتب المحامي كيفين شانون على تويتر: ”هناك قضايا قليلة تجتذب اهتمامًا عامًا مثل هذه القضية، ويضع تويتر في اعتباره التزام هذه المحكمة بضمان أقصى وصول للجمهور إلى إجراءاتها“، مضيفا أنه ليس لدى ”تويتر“ أي مصلحة في اقتراح أي تنقيحات على الترافع المستجيب للمدعى عليهم أكثر مما هو ضروري.

بدوره جادل محامي الدفاع إدوارد ميتشيليتي بأن محامي ”تويتر“ يسيئون تفسير قواعد المحكمة وإنه لا توجد معلومات سرية في ملف ماسك يجب حجبها عن الجمهور.

ونقلت الشبكة عن ميتشيليتي قوله في تغريدة: ”لا ينبغي السماح لتويتر بمواصلة دفن جانب القصة الذي لا يريد الكشف عنه علنًا“.

ووافق ماسك في نيسان (أبريل) الماضي على شراء ”تويتر“ بسعر 54.20 دولار للسهم وتعهد بتخفيف رقابة الشركة على المحتوى واجتثاث الحسابات المزيفة.

وأغلقت أسهم ”تويتر“ الأربعاء عند 41 دولارًا، بعيدًا عن أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 69.81 دولار.

وأشار ماسك في تموز (يوليو) إلى رغبته في التراجع عن الصفقة، ما دفع تويتر إلى رفع دعوى قضائية لإلزامه باتفاقية الشراء.

وأوضح ماسك أن ”تويتر“ فشلت في تزويده بمعلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة على خدمتها، فيما أكدت الشركة أن ماسك يحاول عمداً إفشال الصفقة لأن ظروف السوق تدهورت ولم يعد الاستحواذ يخدم مصالحه.

ولفتت ”أي بي سي“ إلى أنه يحق لماسك و“تويتر“ الحصول على رسوم إلغاء بقيمة مليار دولار إذا ثبت أن الطرف الآخر مسؤول عن فشل الاتفاقية.