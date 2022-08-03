رويترز: إيرباص تلغي بالكامل ما تبقى من طلبية طائرات إيه350 للخطوط القطرية

قال مصدران في قطاع الطيران، إن إيرباص ألغت بالكامل طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات من طراز إيه350؛ ما أدى إلى قطع كل الصلات المتبقية مع شركة الطيران الخليجية في أحدث تطور في نزاعهما المتعلق بالسلامة والعقود، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الماضي، قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة إيرباص الأوروبية زادت مخاطر التصعيد في نزاع مع الخطوط الجوية القطرية بخصوص أضرار لحقت بطلاء أسطح طائرات إيه 350 وذلك بإلغائها لعقد يتعلق بطائرة رابعة.

وخاضت الشركتان نزاعا حول تأثير خلل الطلاء في الأسطح على سلامة الطائرات، إذ تصر شركة إيرباص على أن الطائرة آمنة، بينما تقول الخطوط القطرية إن هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها بشأن صلاحيتها للطيران وترفض تسلم طلبية الطائرات.