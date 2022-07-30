شركة إماراتية تطلب إلغاء تسجيل 3 طائرات تستأجرها سبايس جيت الهندية

طلبت شركة مقرها دبي تؤجر طائرات لشركة ”سبايس جيت“ الهندية من الجهات التنظيمية في نيودلهي إلغاء تسجيل ثلاث من طائرات شركة الطيران منخفض التكاليف، فيما تواجه سبايس جيت صعوبات في التعامل مع ارتفاع التكاليف وتحديات الصيانة.

ولم تحدد شركة ”أواس“ الإماراتية لصناعة الطيران سبب سعيها لإلغاء تسجيل الطائرات الثلاث، وهي من طراز ”بوينج 737“ في إخطار، أمس الجمعة، نشرته الجهات التنظيمية للطيران في الهند.

وقالت ”سبايس جيت“ لوكالة ”رويترز“ للأنباء، إنها تعيد الطائرات القديمة على مراحل، بما في ذلك هذه الطائرات الثلاث، في إطار خطة تحديث.

وقال متحدث باسم الشركة: ”تم التخطيط لعمليات الإعادة هذه ولن يكون لها أي تأثير على عملياتنا“.

وذكر البيان أن ”سبايس جيت“ أعادت 12 طائرة ”بوينج“ قديمة إلى مؤجرين العام الماضي.

وأمر المدير العام للطيران المدني بالهند، يوم الأربعاء، شركة ”سبايس جيت“ بخفض رحلاتها إلى النصف لمدة ثمانية أسابيع، بعد أن أثارت مشاكل فنية مخاوف تتعلق بالسلامة.

وعادة ما تقدم الشركات المؤجرة طلبات لإلغاء التسجيل عند إنهاء عقود الإيجار لأسباب تشمل عدم دفع تكاليف الإيجار.