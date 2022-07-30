أمريكا.. "إكسون" و"شيفرون" تحققان أرباحا قياسية في الربع الثاني

أعلنت شركتا النفط الأمريكيتان ”إكسون موبيل“ و“شيفرون“، تحقيق أرباح قياسية للربع الثاني من السنة الجارية.

وجنت الشركتان عشرات المليارات من الدولارات بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أذكاه الصراع في أوروبا الشرقية والعقوبات الغربية المستمرة منذ شهور على روسيا.

وبعد إصدار تقارير أرباحها الفصلية يوم أمس الجمعة، شهدت بعض الشركات النفطية العملاقة زيادة في الأرباح الفصلية تجاوزت 200٪ مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت ”إكسون“ قفزة بنسبة 273٪ في الأرباح مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، و247٪ لشيفرون.

وأعلنت ”إكسون“ عن أرباح بلغت 17.6 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف ما حققته في الربع الأول من عام 2022، في حين أن ”شيفرون“ قدرت الرقم بـ 11.4 مليار دولار، بزيادة 74٪ عن الربع الأول، وفق ما أفاد تقرير لشبكة ”سي أن أن“.

عداد الأرباح بالثانية

وأشارت الشبكة إلى أن ”صافي الدخل الربع سنوي لشركة إكسون يعني أنها حققت حوالي 2245 دولارًا أمريكيًا كل ثانية من فترة 92 يومًا في الربع الثاني، ما أدى إلى مراكمة مئات الآلاف من الدولارات في الوقت الذي يستغرقه ملء سيارة في المضخة“.

وبينت أن شركة ”شيفرون“ كسبت 1462 دولارًا في الثانية خلال نفس الربع من السنة.

وأعطت تقارير الأرباح المتفائلة دفعة كبيرة لأسعار أسهم الشركتين، مع ارتفاع سهم ”شيفرون“ بنسبة 8٪ و“إكسون“ 4٪ خلال ساعات التداول الصباحية أمس الجمعة.

وتأتي الأرباح القياسية وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، حيث تضاعفت تكلفة الغاز الطبيعي ثلاث مرات تقريبًا منذ الصيف الماضي، وفقًا لشبكة ”سي أن بي سي“.

وعلى الرغم من أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة بدأت في الانخفاض من أعلى مستوياتها التاريخية التي وصلت إليها في حزيران/يونيو عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون، فإنها لا تزال أعلى بكثير من الربع الثاني من عام 2021، التي بلغ متوسطها ما يزيد قليلاً عن 3 دولارات للغالون، وفقًا لإحصاءات حكومة الولايات المتحدة.