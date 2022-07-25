تعرف على السيارات الكهربائية الأقل سعرا في الأسواق

أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى توجه كثير من المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، وارتفع بذلك الطلب عليها بشكل كبير؛ ما جعل من الصعب إيجاد سيارة بسعر مقبول.

وجمع موقع ”كارز دوت كوم“ قائمة بالسيارات الكهربائية الأرخص والمتوفرة في السوق، لمساعدة المستخدمين على تبديل سياراتهم إلى سيارة كهربائية صديقة للبيئة، دون إنفاق مال كثير.

ومن الممكن أن يبحث أحدهم عن سيارة فعالة إضافية للتنقل داخل المدينة، وهنا يأتي دور السيارة الكهربائية في تأمين حاجة السائق، إذ يكون شراء سيارة كهربائية تسير مسافة 300 كيلومتر وتفي بالغرض، معقولًا أكثر من شراء سيارة تكلف كثيرًا.

وتوجد سيارات كهربائية مصنعة من شركات عديدة، ومتوفرة في السوق، غير أن أسعارها بالمجمل تكون أغلى من أسعار مثيلاتها العاملة على الوقود الأحفوري.

ووجد باحثون من الرابطة الأمريكية للسائقين من خلال استبيان، أن ارتفاع أسعار الغاز تسبب في زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية.

وكانت نسبة 25% من المشاركين في الاستبيان ترغب في الانتقال إلى استخدام سيارة كهربائية بالكامل في المرة المقبلة.

ويشكل بذلك ارتفاع الأسعار المحرك الأول وراء قرار الأشخاص بشراء سيارة كهربائية، إذ إن نسبة 77% سجلت في الاستبيان أن رغبتها بشراء سيارة كهربائية تعود إلى ارتفاع أسعار وقود السيارات.

وقال مدير العلاقات في الرابطة، جريج برانون: ”سبَّب ارتفاع أسعار الوقود خلال الأشهر الستة الماضية، رغبة كبيرة في شراء سيارة كهربائية، ويرغب المستخدمون في تقليل التكلفة، في حين تتابع شركات صناعة السيارات بتوظيف أحدث التقنيات والتصاميم في صناعة السيارات الكهربائية“.

وتأتي شركة شيفروليه الأمريكية بسيارتها الكهربائية ”شيفروليه بولت“، في المركز الأول لأرخص السيارت بقيمة 27 ألف دولار، وبمسافة تصل إلى 418 كيلو مترا لكل مرة شحن واحدة للبطارية.

ثم تتبعها سيارة ”نيسان ليف“ من قبل شركة نيسان اليابانية بقيمة 29 ألف دولار، وبمسافة 341 كيلو مترا.

وتحتل المركز الثالث سيارة ”ميني كوبر إس إي هاردتوب“، بقيمة 31 ألف دولار، وبمسافة 184 كيلومترا. تليها سيارة ”مازدا إم إكس-30″، بسعر 35 ألف دولار، وبمسافة 161 كيلومترا.

وتعرض شركة هيونداي الكورية سيارتها ”هيونداي كونا“، بقيمة 35 ألف دولار، ومسافة 415 كيلومترا.. وفقا لموقع ”سيليف دوت كوم“.