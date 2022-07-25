إسرائيل.. تسريح 500 عامل في قطاع التكنولوجيا بيوم واحد

يشهد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، عمليات تسريح جماعية شملت آلاف العاملين في القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات نجاحا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن آخر عمليات التسريح جرت يوم أمس الأحد بتسريح أكثر من 500 موظف إسرائيلي في قطاع التكنولوجيا.

وبحسب موقع “ نيوز أوف إسرائيل“، فقد أعلنت شركة ”AID Genomics“، وهي شركة تكنولوجيا طبية سنغافورية، عن خفض كبير في نشاطها في إسرائيل من خلال نقل مركز البحث والتطوير الخاص بها إلى الخارج وإلغاء الاستثمارات المخطط لها في إسرائيل.

وفي وقت سابق، كانت شركة التأمين الأمريكية ”Asurion“ أعلنت أنها ستغلق مركز التطوير الإسرائيلي، وسط إعادة هيكلة، ما أدى إلى طرد 120 موظفًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسريح 40 عاملاً آخر في نهاية العام.

وكانت شركة ”أزوريون“ استحوذت في عام 2013، على شركة ”سولوتو“ الإسرائيلية الناشئة، التي كانت مملوكة سابقًا لنفتالي بينيت، الذي دخل عالم السياسة لاحقًا وانتهى به المطاف كرئيس للوزراء من يونيو/ تموز 2021 حتى الشهر الماضي.

وقد أخبر أحد موظفي ”سولوتو“ هيئة الإذاعة العامة “ كان“، أن كل شيء يسير الآن على ما يرام وأن الشركة عادت للتوظيف وتعزيز الكوادر

وأشار موقع ”نيوز أوف إسرائيل“ إلى أن الرواتب المرتفعة والامتيازات الباهظة، جعلت قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يحطم المزيد من الأرقام القياسية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن بعض المراقبين حذروا من فقاعة في السوق، بالنظر إلى جنون الاستثمار والتقييمات المرتفعة.

وطرد منذ مارس / آذار الماضي أكثر من 3000 موظف في مجال التكنولوجيا الفائقة، نصفهم هذا الشهر.

وذكرت القناة ”12“ أن 2800 عامل فقدوا وظائفهم خلال الشهرين الماضيين.