"بي.سي.آي السعودية" تبدأ التشغيل التجاري لمصنعها في "الجبيل"

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ”بي.سي.آي السعودية“، اليوم الأحد، أنها بدأت التشغيل التجاري لمصنعها الجديد لمنتجات ”الكلورين والصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك“ في مجمع بلاسكيم في مدينة الجبيل الصناعية، بعد حصولها على التراخيص اللازمة لذلك، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنه من ”المخطط الوصول الى الطاقة التصميمية للمصنع البالغة 50 ألف طن كلورين خلال شهر من تاريخه“.

وأضاف البيان أن ”الإنتاج في مصنع الكلورين في المجمع الصناعي في مدينة الدمام السعودية أوقف بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري للمصنع الجديد بمدينة الجبيل، وتقوم الشركة حاليا ببحث ودراسة أفضل الطرق لاستثمار المصنع القديم بما يضمن المصلحة القصوى للمساهمين“.

وتعتبر مدينة الجبيل الصناعية من أكبر المدن الصناعية في العالم، ويوجد بها عدد من المجمعات الخاصة بالبتروكيماويات، وفيها ميناء ”الملك فهد الصناعي“، وهي إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التصنيع بالمملكة العربية السعودية، وقد اختيرت كمدينة صناعية، لقربها من مصادر النفط والغاز في المنطقة الشرقية، إضافة لوقوعها على ساحل الخليج العربي.

وتعتبر المنطقة الشرقية مركز ثقل الصناعات الأساسية بالمملكة، إذ يتوطن فيها 80% من المجمعات الصناعية للشركة السعودية للصناعات الأساسية ”سابك“، وتتركز معظمها في مدينة الجبيل الصناعية.