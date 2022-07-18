سويفل: ارتفاع أسعار النفط والتضخم انعكس إيجابيا علينا

قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة ”سويفل“ يوسف سالم، إن ارتفاع أسعار النفط ساعد الشركة التي تتخذ من دبي مقرا على جذب المزيد من العملاء، إذ يترك الناس في الأسواق الأكبر حجما مثل مصر وباكستان سيارتهم ويركبون الحافلات.

ولكن الشركة المدرجة على مؤشر ”ناسداك“ الأمريكي، خفضت التكاليف بدرجة كبيرة وجمدت بعض مشروعات التوسع في إطار سعيها للوصول إلى الربحية العام المقبل، لإرضاء المستثمرين في أعقاب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وقال سالم: ”بالنسبة لنا هناك تأثيران مهمان لارتفاع أسعار النفط والتضخم. أحدهما إيجابي للغاية، والآخر يمثل تحديا كبيرا من منظور أسواق رأس المال“.

وأضاف أن الحجوزات ارتفعت بنسبة 40 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إذ يصف العملاء سياراتهم ويستخدمون حافلات ”سويفل“.

لكنه قال، إن ”الشركة خفضت عدد العاملين فيها بنحو الثلث في مايو، مع تقليص التوسع في فروعها في الأردن وكينيا والأرجنتين“.

وأضاف أن ”الشركة رفعت أسعار خدمتها بما بين 10 و20% في الأشهر الأربعة الماضية مع ارتفاع أسعار السلع“.

وتدير ”سويفل“ تطبيقا لتوصيل الناس بحافلات خاصة يشبه تطبيق ”أوبر“ لسيارات الأجرة، ويوفر مواعيد ومسارات أكثر مرونة من المواصلات العامة ويخدم الأفراد والشركات والمدارس.

وطرحت أسهم الشركة في البورصة في أبريل بعد اندماجها مع شركة ”كوينز جامبت جروث كابيتال“، وهي شركة ذات أغراض خاصة، مما قدر قيمة ”سويفل“ بنحو 1.2 مليار دولار.

لكن سعر السهم فقد أكثر من 75% من قيمته منذ ذلك الحين.

وقال سالم: ”مع زيادة تكلفة الاقتراض، يصبح رأس المال المتاح للأسهم عالية النمو مثلنا محدودا وأعلى تكلفة“.

وأضاف: ”علينا إغلاق أي سوق لن تكون مربحة بحلول عام 2023 الآن، وإعادة إطلاقها في 2023 بدلا من استخدام رأس مال إضافي من السوق“.