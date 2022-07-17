"رويترز": "الاتحاد للطيران" تقرر شراء 7 طائرات شحن من "إيرباص"

قالت مصادر في قطاع الطيران، يوم الأحد، إن شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي أكدت طلبية لشراء 7 طائرات ”إيرباص إيه350″، في تأكيد لصحة خطاب نوايا غير رسمي تم توقيعه في أوائل العام الجاري، حسب ”رويترز“.

وكانت ”إيرباص“ قد كشفت عن الطلبية في نشرتها الشهرية الأحدث دون الكشف عن المشتري، ويأتي ذلك قبل بدء معرض فارنبورو الجوي هذا الأسبوع، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإعلان الصفقة.

وأحجمت ”إيرباص“ عن التعليق، ولم ترد الاتحاد للطيران حتى الآن على طلب للتعليق.

وقبل أسبوع، توقّعت شركة ”إيرباص“، أن يتضاعف عدد الطائرات في العالم خلال العقدين المقبلين بفضل نموّ حركة الملاحة الجوية العالمية وحاجة الشركات لاستبدال طائراتها بأخرى اقتصادية أكثر.

وفي تقرير أصدرته الشركة الأوروبية المصنّعة للطائرات قبيل أيام من معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا، ونقلته وكالة ”فرانس برس“ آنذاك، قالت إيرباص إنّ العالم سيحتاج بحلول العام 2041 إلى 39,940 طائرة ركّاب وشحن جديدة، ما يعني أنّ إجمالي عدد الطائرات في العالم سيبلغ حينها 46,930 طائرة مقابل 22,880 في 2020.

وتقديرات شركة ”ايرباص“ متواضعة بعض الشيء مقارنة مع تقديرات منافستها ”بوينغ“ التي تتوقّع أن يحتاج القطاع الجوي إلى 43,610 طائرة جديدة خلال عقديْن.

وحسب التقرير فإنّ العالم سيحتاج إلى تشغيل 2,440 طائرة شحن، أي أكثر بـ900 طائرة من العدد الحالي، خاصة مع نموّ قطاع التسوّق عبر الإنترنت.