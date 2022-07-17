تداول السعودية تعلن إطلاق مؤشر تاسي الإسلامي

أعلنت تداول السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

يأتي ذلك بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأوضحت ”تداول السعودية“، أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق؛ لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لـ ”تداول السعودية“، محمد الرميح، أن ”إطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يأتي في إطار جهود تداول السعودية المستمرة في تطوير المنتجات والمؤشرات، لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين، وسيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق؛ لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية“.

وأضاف أن ”إطلاق مثل هذه الأدوات يساهم بتعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030“.