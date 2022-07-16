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اقتصاد

سامسونغ تقلص توقعاتها لمبيعات هواتفها القابلة للطي في 2023
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 16:56 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 18:15 GMT

سامسونغ تقلص توقعاتها لمبيعات هواتفها القابلة للطي في 2023

قلصت شركة سامسونغ توقعاتها لمبيعات هواتفها القابلة للطي غلاكسي فولد 5 وغلاكسي فليب 5، والمتوقع إطلاقها في 2023، حيث قدرت الشركة مبيعاتها من أجهزتها المستقبلية

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المصدر: محمد بدوي - إرم نيوز

قلصت شركة سامسونغ توقعاتها لمبيعات هواتفها القابلة للطي غلاكسي فولد 5 وغلاكسي فليب 5، والمتوقع إطلاقها في 2023، حيث قدرت الشركة مبيعاتها من أجهزتها المستقبلية بحوالي 10 ملايين وحدة، وذلك على مستوى نطاق زمني يتمثل في النصف الثاني من العام المقبل فقط، وذلك مقارنة بتوقعاتها لمبيعات غلاكسي فولد 4 وغلاكسي فليب 4 للعام الجاري.

وبحسب تقرير موقع ETNews، فإن العملاق الكوري يرى أن إصدارات هواتفه القابلة للطي ستحقق مبيعات تبلغ 15 مليون وحدة عند إطلاقها المنتظر في آب أغسطس المقبل.

ورغم تراجع توقعات سامسونغ لمبيعات هواتفها، إلا أن أرقام تلك التوقعات ما زالت متفوقة على مبيعات أجهزة غلاكسي فولد 3 وفليب 3 والتي بلغت 7.1 مليون دولار، وذلك يعتبر قفزة كبرى في الطلب على عائلتي هواتف سامسونغ غلاكسي القابلة للطي.

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وكشف التقرير كذلك عن مجموعة من مواصفات الهواتف الجديدة، حيث إن هاتف غلاكسي Z Fold 5 سيلتزم بتصميم كاميرا ثلاثي العدسات، بحيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر تصوير سامسونغ ISOCELL GN3 بدقة 50 ميغابكسل، بينما الكاميرا السيلفي ستأتي بمستشعر 12 ميغابكسل، وستكون عدسة واحدة فقط أسفل زجاج الشاشة، بينما كاميرات هاتف غلاكسي فليب 5 لم يخرج عنها أي تفاصيل.

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ومن المتوقع أن يأتي الجيل الخامس من هواتف غلاكسي فليب وغلاكسي فولد بمعالج كوالكوم المستقبلي Snapdragon 8 Gen 2، بينما هواتف غلاكسي فليب 4 وغلاكسي فولد 4 فستعتمد على أحدث معالجتها المطروحة مؤخرا Snapdragon 8+ Gen 1.

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وكشفت تسريبات جديدة من موقع 91mobiles تصميم هاتف غلاكسي فليب 4 من مختلف جوانبه، وقد كشف ذلك عن التصميم الجديد لمفصل الهاتف المنتظر، حيث إن تصميمه سيصبح أكثر قدرة على احتمال عمليات الطي، إلى جانب صغر حجم المفصل، فهو سيشترك في تصميمه مع تكوين وتصميم مفصل هاتف غلاكسي فولد 4 القادم.

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