تقرير: القضاء قد يحجز أسهم ماسك في "تسلا" لإجباره على شراء "تويتر"

قال تقرير إخباري أمريكي، يوم السبت، إن القضاء قد يحجز أسهم شركة أسهم الملياردير إيلون ماسك، في شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية التي يرأسها، لإجباره على إتمام صفقة شراء شبكة ”تويتر“.

وبحسب تقرير شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، فإن ذلك سيكون حال حكمت المحكمة لصالح مساهمي الشبكة.

وكانت القاضية كاثلين ماكورماك، مستشارة محكمة ديلاوير العليا، حددت جلسة يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة ”تويتر“ النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك.

وتطالب الدعوى بإلزام أغنى رجل في العالم بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار.

ونقلت ”سي أن أن“ عن محللين قولهم إن ”المحكمة ستفحص ما إذا كان هناك خرق لعقد الشراء أم لا، وإنه إذا وجدت أن ”تويتر“ قد انتهكت الصفقة، فقد يسمح للملياردير بالابتعاد عنها، وربما تتيح له مقاضاة الشركة عن الأضرار“.

وأضاف المحللون أن المحكمة إذا تبين لها أن ”محاولات ماسك للخروج من الصفقة ترقى إلى حد انتهاكها، يحق لـ“تويتر“ مطالبة المحكمة، كما تفعل في الدعوى، بأداء محدد، وهي عملية يتلقى فيها ماسك أمرًا قضائيًا بإجباره على إتمام الصفقة“.

وقال التقرير: ”بنود (الأداء المحددة) غالبًا ما يتم تضمينها في عقود الاستحواذ الكبيرة للشركات، إلا أنها لا تحتاج في كثير من الأحيان إلى التنفيذ، ما يعني أن المحكمة سيكون لها سابقة محدودة يمكن الاعتماد عليها في تقييم القضية بين ماسك وتويتر“.

ونقل عن كارولين بيرغر، نائبة المستشار السابقة لمحكمة ”ديلوير“ التي تنظر بالقضية ”إن المحاكم في ديلاوير، والمحاكم في كل مكان، قلقة للغاية بشأن إصدار قرار أو إصدار أمر يتم تجاهله بعد ذلك، ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تخلق حالة جديدة تمامًا من عدم اليقين بالنسبة لتويتر“.

ورأت بيرغر أنه ”إذا امتثل ماسك لأمر إتمام الصفقة، فسيحصل المساهمون على تعويضاتهم. لكن الشركة، إلى جانب موظفيها وعملائها، ستُترك في أيدي مالك قال إنه لا يريدها، وأعلن سابقًا عن خطط لإصلاح الجوانب الرئيسية لكيفية عمل تويتر“.

وتابعت: ”لكن حتى شخص لديه نفس القدر من المال مثل ماسك، قد لا يتمكن ببساطة من تجاهل حتى حكم المحكمة هذا“.

وبينت أنه ”إذا حاول ماسك تجاهل أمر المحكمة واستمر في الاستهزاء بالتزاماته بموجب الصفقة، فقد تحاول المحكمة اتخاذ تدابير أكثر تطرفًا، كالاستيلاء على أصوله مثل أسهمه في تسلا، لحمله على الامتثال“.

واعتبرت الشبكة الأمريكية أنه ربما يكون أفضل ما يمكن أن تأمل فيه ”تويتر“، إذا سارت القضية لصالحها، هو أن يوافق ماسك على تسوية ضخمة لتجنب تكليفه من قبل المحكمة بالاستيلاء على الشركة التي لم يعد يريدها“.

وقالت بيرغر إنه ”من الصعب أن نتخيل أن الحل هو إجبار إيلون على شراء تويتر حتى لو كانت المحكمة مستعدة للقيام بذلك.. بالنظر إلى ما سيحدث بعد ذلك“.

وبينت ”سي أن أن“ أنه ”في الاتفاقية الأصلية، حددت ”تويتر“ وماسك مليار دولار كرسوم تعويض إذا انهارت الصفقة“.

وأضافت أنه ”في ظل هذه الظروف من المحتمل أن تطالب الشركة بتعويض أكبر من ماسك، أغنى شخص في العالم“.

ونقلت عن كارل توبياس، من جامعة ”رتشموند“ قوله إنه ”ليس بالضرورة أن يقوم موقع تويتر بالتقاضي حتى النهاية والحصول على أمر من المحكمة يجبر ماسك على إتمام الصفقة.. الشركة تريد التقاضي لتكون في وضع أفضل والحصول على أكبر قدر من المال“.

وأضاف توبياس: ”أشعر أن موقع تويتر أفضل من الناحية القانونية.. لكن من الناحية العملية، لا أعتقد أن تويتر يمكن أن ينتصر في حرب استنزاف“.