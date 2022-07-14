"فاينانشال تايمز": السعودية تقترب من الاستحواذ على حصة في "أستون مارتن"

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية يوم الخميس إن شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية ”أستون مارتن“ تقترب من إتمام صفقة لجمع أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (589.30 مليون دولار) من خلال استقدام صندوق الثروة السيادية السعودي مساهما رئيسا وإطلاق إصدار حقوق للمستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أن المقترح سينتج عنه استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني مقابل حصة تقترب من 20% ومقعد في مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية.

وقال التقرير إن التمويل المزمع يشمل أيضا إصدار حقوق لما لا يقل عن 300 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن يكون أعلى بكثير.

وفي الشهر الماضي ذكرت ”فاينانشال تايمز“ أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصصا في شركة ”لوسيد“ لصناعة السيارات الكهربائية ومجموعة السيارات البريطانية ”مكلارين“، كان في مرحلة مبكرة من المحادثات مع ”أستون مارتن“ بشأن الاستحواذ على حصة في الشركة.

وأحجمت ”أستون مارتن“ عن التعليق في حين لم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الفور على طلب من ”رويترز“ للتعليق بعد ساعات العمل الرسمية.