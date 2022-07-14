تعاون يبن نتفليكس ومايكروسوفت لتطوير خدمة "منخفضة التكلفة"

أعلنت شركة ”نتفليكس“ عن تعاونها مع مايكروسوفت كشريك عالمي لتكنولوجيا الإعلانات وكذلك شريك تسويقي، لمساعدتها في تقديم إصدار من الخدمة بسعر مخفض يعتمد على عرض الإعلانات لتحقيق الأرباح.

وقال جريج بيترز، مدير التشغيل لدى نتفليكس، إن الشركة ستقدم خلال الفترة المقبلة المزيد من خيارات المشاهدة للمستخدمين، إلى جانب تقديم تجربة مميزة للمعلنين عبر مساحات إعلانية تتيح لهم تأثير أفضل وأكبر من التجربة التقليدية للتلفاز.

والشراكة الجديدة تعني أن المعلنين الذين يعتمدون على منصات مايكروسوفت الإعلانية سيكون بإمكانهم استخدام منصة نتفليكس لعرض إعلاناتهم أمام 221.6 مليون مشترك في خدمة بث المحتوى حسب الطلب.

وتعتبر مايكروسوفت من أهم الشركات في مجال الإعلانات حيث بلغت مبيعاتها الإعلانية 10 مليارات دولار العام الماضي، بجانب شهرتها في مجال الحفاظ على خصوصية المستخدمين وحرصها على حماية بياناتهم.

وأكد ميخائيل باراخين، رئيس قطاع تجارب الويب في مايكروسوفت، أن الشراكة الجديدة ”ستعود بالنفع على الشركتين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم مايكروسوفت قيمة فائقة لعملائها من المعلنين والشركات، إضافة إلى إثراء تجربة مستخدمي نتفليكس عبر فتح الباب أمامهم للوصول لخيارات متعددة للاستمتاع بالمحتوى“.

وهذه الشراكة تعد أول خطوة فعلية من جانب نتفليكس لتقديم باقة مخفضة من خدمتها، مما سيسمح بتوسيع قاعدة مشتركيها، خاصة مع معاناة خدمة بث المحتوى الأشهر في العالم من تراجع عدد مستخدميها على مدار الأشهر الستة من العام الجاري، حيث خسرت الشركة بالفعل 200 ألف عميل في الربع الأول من العام الجاري، كما أنها تتوقع خسارة مليوني عميل آخر خلال الربع الثاني.

وكانت نتفليكس قد خسرت حوالي 700 ألف مشترك، بعد اضطرارها لوقف خدماتها في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، إلى جانب خسارتها 300 ألف مشترك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بينما كانت آسيا هي النقطة المضيئة على خريطة الخدمة، حيث تمكنت من إضافة أكثر من مليون عميل، وذلك على خلفية ازدهار المحتوى الموجه للمنطقة الآسيوية.

وعملت نتفليكس خلال الفترة الماضية على اختبار العديد من المزايا لزيادة عدد مستخدميها وكذلك تقليل خسائرها جراء بعض الظواهر السلبية مثل انتشار عملية مشاركة الحسابات بيبن المستخدمين، بحيث يقوم أكثر من مستخدم بالاستفادة بنفس الحساب على أجهزة مختلفة.

وطرحت الشركة ميزة إضافة مستخدم إلى نفس الباقة Add Profile، بحيث يمكن للمستخدم الجديد الاستفادة بنفس الحساب، ولكن سيكون على المستخدم الأصلي مالك الحساب دفع قيمة شهرية بسيطة إضافية إلى جانب القيمة الأصلية للاشتراك، وبذلك يتمكن مستخدم جديد من الاستمتاع بالخدمة، دون الحاجة لتحمل قيمة الاشتراك الكاملة للحصول على حساب منفصل