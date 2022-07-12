"رويترز": "مبادلة" الإماراتية تجري محادثات لشراء مجموعة "فورتريس"

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن شركة ”مبادلة“ للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة فورتريس إنفستمنت لإدارة الأصول من مجموعة سوفت بنك اليابانية.

وقالت ”بلومبيرغ نيوز“، التي كان لها السبق في النشر عن هذه المحادثات، إن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يناقش صفقة من شأنها أن تقدر قيمة ”فورتريس“ بما يزيد على مليار دولار.

واستحوذ ”سوفت بنك“ على ”فورتريس“ في 2017 مقابل 3.3 مليار دولار.

وامتنعت ”مبادلة“ عن التعقيب، بينما لم ترد ”فورتريس“ و“سوفت بنك غروب“ حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

وتأسست ”فورتريس“ في 1998. وبلغت الأصول الخاضعة لإدارتها حتى 31 مارس/آذار 53 مليار دولار نيابة عن أكثر من 1900 عميل من المؤسسات ومستثمري القطاع الخاص، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.