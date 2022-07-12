مروة راتب

وقائع اغتصاب

صفعة قوية

مصرع عريس

تهامي الذماري

زعيم داعش

هبة العبدالله

رهف القحطاني
أظهر المزيد

اقتصاد

"رويترز": "مبادلة" الإماراتية تجري محادثات لشراء مجموعة "فورتريس"
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 20:46 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 20:55 GMT

"رويترز": "مبادلة" الإماراتية تجري محادثات لشراء مجموعة "فورتريس"

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن شركة "مبادلة" للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة فورتريس إنفستمنت لإدارة الأصول من مجموعة سوفت بنك

+A -A
المصدر: رويترز

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن شركة ”مبادلة“ للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة فورتريس إنفستمنت لإدارة الأصول من مجموعة سوفت بنك اليابانية.

وقالت ”بلومبيرغ نيوز“، التي كان لها السبق في النشر عن هذه المحادثات، إن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يناقش صفقة من شأنها أن تقدر قيمة ”فورتريس“ بما يزيد على مليار دولار.

واستحوذ ”سوفت بنك“ على ”فورتريس“ في 2017 مقابل 3.3 مليار دولار.

وامتنعت ”مبادلة“ عن التعقيب، بينما لم ترد ”فورتريس“ و“سوفت بنك غروب“ حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

وتأسست ”فورتريس“ في 1998. وبلغت الأصول الخاضعة لإدارتها حتى 31 مارس/آذار 53 مليار دولار نيابة عن أكثر من 1900 عميل من المؤسسات ومستثمري القطاع الخاص، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play