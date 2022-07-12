تحقيق استقصائي يكشف أسرار توغل شركة أوبر حول العالم‎‎

كشف تحقيق استقصائي موسع، أسرارًا تتعلق بشركة ”أوبر“ لنقل الركاب، تتضمن محاولات لحشد سياسيين كبار، من بينهم رؤساء دول لدعم أوضاع الشركة، وكذلك أساليب للتحايل على عمليات التفتيش الرقابية داخل مقار الشركة، إلى جانب دعم أحد مؤسسي أوبر للعنف ضد سائقي السيارات.

ويستند التحقيق، الذي نشرته صحيفة ”الغارديان البريطانية“ تحت اسم ”ملفات أوبر“، على 124 ألف وثيقة مسربة.

ويتناول التحقيق، 5 أعوام من مجريات الأحداث، في الفترة بين 2013 و2017، داخل شركة خدمات نقل الركاب تحت إدارة مؤسسها ترافيس كالانيك، والذي حاول بجميع الأساليب الممكنة نشر الخدمة في مدن العالم، رغم تعارضها مع تشريعات تقنين سيارات الأجرة وانتهاك العديد من القوانين الراسخة في عدد من الدول.

رؤساء دول وحكومات ومليارديرات وأباطرة إعلام، سعت ”أوبر“ خلفهم لحشد أكبر دعم ممكن لعملها ونموها خلال سنوات قليلة، وهو ما جعل للشركة ”عمودًا فقريًا صلبًا“، يستند إليه مديروها بكل ثقة.

مجرد قراصنة

وتظهر هذه الثقة، في الرسائل المسربة للمديرين، حيث قال أحدهم نصًا: ”إننا مجرد قراصنة“ وآخر كتب ساخرًا: ”إننا بلا شك نعمل بشكل غير قانوني“.

وكانت الصحيفة البريطانية قد شاركت الوثائق المسربة، والتي تغطي عمل الشركة في 40 دولة حول العالم، مع الهيئة الدولية للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، والتي نظمت مشاركة الوثائق مع 180 صحفيًا على مستوى 29 دولة للمشاركة في التحقيق الجديد.

وفي بيان رسمي، ردت شركة ”أوبر“ بالقول إنها ”لن تختلق الأعذار حول ممارساتها وأفعالها السابقة والتي لا تتماشى أبدًا مع قيمها ومعاييرها الحالية التي تسير الشركة وفقًا لها“، مطالبة الرأي العام بالحكم عليها وفقًا لما أنجزته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية وما ستقدمه مستقبلًا.

وكشفت إحدى المستندات عن تجاهل كالانيك، مدير أوبر التنفيذي السابق خلال الفترة التي تغطيها المستندات، تخوف بعض مديري أوبر حول تشجيع سائقي سيارات تقديم الخدمة على إقامة مظاهرات في فرنسا للوقوف في وجه سائقي سيارات التاكسي الناقمين على الخدمة، وقال مدير الشركة إن ”الأمر يستحق ذلك“ و“العنف يضمن النجاح“.

ورد المتحدث الرسمي باسم كالانيك، بالقول إن المدير السابق لم يفكر أبدًا في الاستفادة من العنف على حساب سلامة سائقي السيارات، وأي مقترحات لإثبات ذلك تعتبر افتراضات خاطئة بالكامل“.

وتضمن التسريب رسائل نصية متبادلة بين كالانيك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي كان يساعد الشركة سرًا خلال خدمته في منصب وزير الاقتصاد الفرنسي، ما سهل التواصل المباشر والمستمر بين ماكرون وفريقه الحكومي وبين ”أوبر“.

سياسيون بميزان أوبر

ويبدو أن ماكرون، قد بذل جهودًا استثنائية لدعم ”أوبر“، فقد وصل الأمر لدرجة عقده صفقة سرية مع معارضي أوبر في الحكومة الفرنسية.

المسؤولون التنفيذيون في الشركة أعربوا عن ازدرائهم الكامل لبعض المسؤولين المنتخبين بالحكومة، وذلك لأنهم يرفضون طريقة وأسلوب عمل الشركة.

المفوض الألماني أولاف شولتز كان من بين المعارضين لـ“أوبر“، وذلك خلال شغله لمنصب عمدة هامبورج في ذلك الوقت، وكان يطالب بدفع حد أدنى من الأجور لأصحاب السيارات، ووصفه أحد مديري الشركة بأنه ”كوميديان حقيقي“.

كذلك خرج اسم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في بعض المستندات المسربة، حيث كان في تلك الفترة نائبًا لباراك أوباما، حيث كان بايدن مناصرًا وداعمًا لـ“أوبر“.

وكان بايدن متأخرًا على لقاء مع الشركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فيما أظهرت رسالة مسربة للرئيس التنفيذي السابق، وجهها إلى أحد أصدقائه قائلًا إنه ”أخبر فريقه بأن كل دقيقة سيتأخرها بايدن لن يتم تعويضها خلال اللقاء“.

وبعد اللقاء، عدّل بايدن خطابه المعد لإلقائه في دافوس، كي يشير إلى الرئيس التنفيذي لـ“أوبر“ في ذلك الوقت ليعكس أن الشركة ”ستمنح ملايين العمال حرية العمل لساعات عديدة كما يحلو لهم ويتحكمون في إدارة حياتهم“.

تقويض أسواق سيارات الأجرة

وسلطت المستندات المسربة، الضوء على الأساليب التي اتبعتها ”أوبر“ لسنوات طويلة لتأسيس إمبراطوريتها لنقل الركاب، والتي تجعل سياراتها تسير في شوارع العالم لتكمل حوالي 19 مليون رحلة يوميًا، وتكون شركة قيمتها 43 مليار دولار.

الشركة قامت لسنوات طويلة بتمويل غير محدود باستثمارات عملاقة ورحلات مدعومة واستخدام كافة الطرق الممكنة، لإغواء السائقين والركاب بإستراتيجيات تسعيرية غير مستدامة.

وقوّضت أوبر أسواق سيارات الأجرة، وفرضت ضغوطًا على الحكومات لإعادة صياغة القوانين للمساعدة في تمهيد الطريق لنموذج اقتصاد العمل القائم على تطبيقات الهواتف الذكية، والذي انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.

وبحسب إحدى الوثائق المسربة، فإن الشركة خصصت 90 مليون دولار في 2016 لإقامة الحملات الإعلامية وحملات العلاقات العامة لإحداث ضغط لإجراء تغييرات في قوانين العمل وسيارات الأجرة، وكذلك تخفيف حدة النقد السلبي الذي واجهته ”أوبر“ في ذلك الوقت.

ومن بين الإستراتيجيات التي اتبعتها أوبر، هو تفادي الخوض في الخطوات التشريعية مع رؤساء بلديات المدن ودرجات السلطة المختلفة في قطاعات النقل الحكومية، لتصل مباشرة إلى رؤوس هرم السلطة.

وخلال المنتدى الاقتصادي بدافوس، التقى كالانيك أيضًا بماكرون ورئيس الوزراء الأيرلندي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك جورج أوزبورن، مستشار المملكة المتحدة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأوبر بأنه حليف و“مدافع قوي“.

وأشار أوزبورن في بيان رسمي، إلى أن سياسة الحكومة البريطانية في ذلك الوقت كانت تعتمد على الالتقاء بالشركات التقنية العالمية وإقناعها بالاستثمار في بريطانيا وخلق فرص عمل داخل السوق الإنجليزي.

يُذكر أن المستندات تطرقت لإجراء 6 اجتماعات لم يُعلن عن تفاصيلها، بين كالانيك وبعض الوزراء بالحكومة البريطانية آنذاك.

وكشفت الوثائق عن مدى نجاح إستراتيجيات ”أوبر“ في النفاذ مباشرة إلى رؤوس السلطة داخل الحكومات، حيث اعتمدت على إيجاد طرق غير رسمية للوصول إلى السلطة، ومن خلال استخدام الأصدقاء والوسطاء وكذلك عبر لقاءات مع سياسيين دون تواجد مساعدين ومسؤولين رسميين.

وحشدت ”أوبر“ دعم شخصيات قوية في أوساط حكومية رسمية في بعض الدول، مثل روسيا، وإيطاليا، وألمانيا، وذلك عبر تقديم حصص مالية لهم في الشركة، ليتحولوا إلى مستثمرين إستراتيجيين، وكي تتمكن من إثارة مناقشات سياسية حول الشركة.

ووفقًا للوثائق، اعتمدت ”أوبر“ على أكاديميين لإنتاج أبحاث تدعم فوائد نموذج الشركة الاقتصادي، وذلك عبر دفع آلاف الدولارات مقابل ذلك.

ولكن يبدو أن جهود ”أوبر“ لم تجنِ ثمارها على طول مسارها، ففي بعض الأوقات تسببت في إثارة المتاعب ووقوف صناعة سيارات الأجرة ومنافسيها من شركات خدمات نقل الركاب وكذلك الجناح السياسي اليساري في بعض الدول في وجه مستقبلها.

اغتنام الفوضى

وبحسب التحقيق، كانت الفوضى من ”الأسلحة الرئيسة“ في ترسانة إستراتيجيات ”أوبر“ لفرض خدمتها على أرض الواقع وتوسيع انتشارها على مستوى العالم، خاصة في الدول التي واجهت خلالها موجات رفض كانت كفيلة بتدمير وجودها في تلك المجتمعات بشكل كامل.

”اغتنام الفوضى“، كانت التسمية التي أطلقها أحد مديري ”أوبر“ بالهند على إستراتيجية الشركة للدفع بأعمالها في دول جديدة، وذلك خلال مناقشاته مع مديري الشركة ببعض الدول الآسيوية.

فقد كان يرى مسؤول ”أوبر“ أنه لابد من الإصرار على تحقيق نمو لأعمال الشركة في أي مجتمع، خاصة وإن بدأت نيران الرفض في الاشتعال، لأن ذلك يعد جزءًا أصيلًا من نموذج عمل الشركة، بحسب ما ورد في بعض الوثائق.

وذكر كالانيك، في حديثه مع أحد المديرين أن استخدام الفوضى أمر حيوي، وذلك خلال محاولات ”أوبر“ للنفاذ لأسواق أوروبية اشتعلت خلالها مظاهرات الرفض، مثل: بلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وسويسرا، وهولندا.

وأكد على ضرورة تشجيع سائقي السيارات من شركاء ”أوبر“ في فرنسا للمشاركة بمظاهرات مضادة لمظاهرات سائقي سيارات الأجرة الرافضة للشركة، مع إقامة حالة من العصيان المدني الجماعي، بحسب رسائل البريد الإلكتروني المسربة.

واعتبر كالانيك أن العنف عادة ما يضمن النجاح، على الرغم من تحذيراته من أنه يعرض سائقي ”أوبر“ لخطر هجمات العنف، مؤكدًا على أن السائقين يجب أن يقاوموا تلك الهجمات.

اعترافات فاضحة

مشاكل عديدة واجهتها الشركة على مستوى الموظفين والمديرين وسائقي السيارات، والذين تعرضوا لانتهاكات بشكل سافر وصلت في بعض الأحيان إلى قتلهم من جانب سائقي التاكسي الغاضبين.

كذلك التضييقات الحكومية أحاطت بالسائقين، فعدد من المسؤولين الحكومين بقطاعات النقل والشرطة والوكالات التشريعية بدأت تحاول تضييق الخناق على سائقي ”أوبر“، حتى أن الأمر وصل إلى حد قيامهم بإجراء طلبات لرحلات مزيفة عبر هواتفهم، بهدف ترويع السائقين ومصادرة سياراتهم.

والتزم المديرون والموظفون الصمت التام بشأن سياسات وإستراتيجيات الشركة السوقية، وذلك أمام عدسات الكاميرات وخلال المؤتمرات والحوارات الصحفية الرسمية.

وأكد أحد كبار المديرين بالشركة في رسالة بريد إلكتروني، قائلًا: ”نحن لسنا في وضع قانوني داخل بعض البلدان، ويجب أن نتجنب الإدلاء بتصريحات عدائية“.

ووفقًا للتحقيق، فإن الغالبية العظمى من الموظفين لم يكن لديهم أي شك بشأن الطبيعة غير القانونية لممارسات الشركة، واعترفوا بذلك صراحة في مراسلاتهم الداخلية.

وأشار بعضهم، إلى أن ”الوضع غير القانوني“ للشركة، اعتمادًا على عدم امتثالها النشط للوائح، في بعض الدول، مثل: تركيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والتشيك، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا.

زر الخطر

مصطلح ”زر الخطر“ أو ”Kill Switch“ كان شائع الاستخدام داخل أوبر بين الموظفين والمديرين، وهو طريقة برمجية تمكن الموظفين من إخفاء كافة البيانات والأدلة من أنظمة الشركة، وذلك لتفادي عثور جهات التحقيق على أي أدلة تدين الشركة، خلال مداهمات التفتيش.

وتعرضت مقار ”أوبر“ إلى 12 مداهمة في: فرنسا، وهولندا، وبلجيكا، والهند، ورومانيا، والمجر، وخلالها تم استخدام ”زر الخطر“ لحماية الشركة من العثور على بيانات تستخدم ضد الشركة وإدارتها.

المتحدثة باسم كالانيك، أوضحت أن ”بروتوكولات زر الخطر ممارسة شائعة الاستخدام في سوق الأعمال“، مؤكدة أن تلك البروتوكولات لا تستهدف حذف البيانات، كما أنها موافق عليها من جانب قطاع ”أوبر“ القانوني.

وأشارت إلى أن كالانيك لم يواجه أية اتهامات بشأن محاولاته لتضليل العدالة.

يُذكر أن ”أوبر“ قد توقفت عن استخدام زر الخطر في 2017، عندما تولى دارا خسروشاهي الإدارة التنفيذية بالشركة خلفًا لكالانيك.

وأشار بيير ديميتري، مسؤول لعمليات الشركة في غرب أوروبا وحاليًا يدير قطاع ”أوبر إيتس“، إلى أن بعض التكتيكات المستخدمة في الأيام الأولى للشركة كانت خاطئة تمامًا.

وقال: ”كنت صغيرًا وعديم الخبرة، وأتلقى كثيرًا من التوجيهات المباشرة من رؤساء مشكوك في أخلاقياتهم“.

يُذكر أن بعض السياسيين الحاليين يواجهون مساءلات بشأن تلقيهم توجيهات من مديري تنفيذيين في أوبر في وقت سابق.

ولجأ مارك ماجان، كبير أعضاء جماعة الضغط في ”أوبر“ في أوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، في 2015 إلى التواصل مع حليف الشركة المقرب داخل مجلس الوزراء الفرنسي، بعد حظر إحدى خدمات النقل في مارسيليا.

وحينها كان الحليف قد استقبل رسالة نصية على هاتفه الشخصي، وهو ماكرون، والذي رد بشكل مقتضب: ”سأنظر في الأمر شخصيًا، وفي هذه المرحلة، دعونا نحافظ على هدوئنا“.