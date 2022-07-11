"فلاي دبي" تعلق رحلاتها إلى عاصمة سريلانكا

أعلنت شركة ”فلاي دبي“ الإماراتية، يوم الإثنين، تعليق رحلاتها إلى كولومبو عاصمة سريلانكا، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها الدولة الآسيوية، حسب ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم ”فلاي دبي“، قوله إن الشركة أوقفت عملياتها إلى كولومبو ”حتى إشعار آخر“.

وأضاف المتحدث: ”سنواصل مراقبة الوضع عن كثب على الأرض في سريلانكا. وسيتم الاتصال بالركاب الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات وعرض استرداد أموالهم“.

وتشهد سريلانكا اضطرابات واسعة، بينما اقتحم محتجون المقر الرسمي للرئيس، وذلك احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي.

وكان مكتب رئيس وزراء سريلانكا، أكد في وقت سابق من يوم الإثنين، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسه، أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا، في وقت سابق، إن راجاباكسه أبلغه بأنه سيتنحى عن منصبه، يوم الأربعاء 13 تموز/يوليو.