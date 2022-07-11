تحقيق يتهم "أوبر" باستخدام "أساليب عنيفة" لدى انطلاقها

اتهم تحقيق أجراه صحفيون، منصة ”أوبر“، بـ“خرق القانون باستخدام أساليب عنيفة“ لفرض نفسها مع بداية انطلاقها.

ونشر عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك صحيفتا ”واشنطن بوست“ الأمريكية و“لوموند“ الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية، يوم الأحد، أولى تقاريرها حول ما أطلقت عليه تسمية ”وثائق أوبر“، والتي تسلط الضوء على بعض ممارسات ”أوبر“ خلال سنوات توسعها السريع.

وحصلت صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية على نحو 124 ألف وثيقة مؤرخة من 2013 إلى 2017، وتشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في ”أوبر“ في ذلك الوقت، إضافة إلى مذكرات وفواتير.

وكتبت صحيفة ”ذي غارديان“: ”لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمنظمين واستغلت العنف ضد السائقين وضغطت سرًا على الحكومات في كل أنحاء العالم“.

في المقابل، قالت نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون العامة في ”أوبر“، جيل هازلبيكر، في بيان نشر عبر الإنترنت: ”لم نبرر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيات سابقة لا تتوافق مع قيمنا الحالية“.

وأضافت: ”نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناء على ما فعلناه في السنوات الـ 5 الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة“.

”زر الإيقاف“

وتشير التقارير الإعلامية تلك خصوصًا إلى رسائل من ترافيس كالانيك، الذي كان حينها رئيسًا للشركة التي تتخذ سان فرانسيسكو مقرًا، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت ”أوبر“ تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.

وحسب التقارير فقد أجاب كالانيك، وقتذاك على تلك المخاوف بالقول: ”أعتقد أن الأمر يستحق ذلك.. العنف يضمن النجاح“.

ووفقًا لصحيفة ”ذي غارديان“، تبنت ”أوبر“ تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلامية للحصول على تنازلات من السلطات.

لكن ديفون سبورجن، المتحدث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، إن ”كالانيك لم يقترح أبدا أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائقين“.

وقد اتهم كالانيك، بتشجيع ممارسات إدارية عنيفة ومشكوك فيها، على خلفية تمييز على أساس الجنس وحوادث تحرش أثناء العمل، واضطر إلى التخلي عن دور المدير العام للمجموعة في حزيران/يونيو 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019، قال إنه ”فخور بكل ما أنجزته أوبر“.

ونفى المتحدث كل الاتهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتهامات بعرقلة العدالة.

وحسب الصحف، فإن ”أوبر“ وضعت إستراتيجيات مختلفة لإحباط محاولات تدخل قوات الأمن بينها إستراتيجية ”مفتاح الإيقاف“ التي ترتكز على قطع وصول مكتب المجموعة بشكل سريع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الرئيسية، في حال حصول مداهمة.

”خارج القانون“

وتذكر ”ذي غارديان“ مقتطفات مختلفة من محادثات بين مسؤولين يتحدثون خلالها عن غياب الإطار القانوني لأنشطتهم.

وكتبت المديرة العالمية للاتصالات في ”أوبر“ نايري هورداجيان متوجهة لزملائها عام 2014: ”أحيانًا لدينا مشاكل، لأننا بصراحة خارج القانون“، في حين كان وجود المنصة مهددًا في تايلاند والهند.

وقبل أن تقوم الشركة بتقديم خدمة حجز سيارات سياحية مع سائق، كافحت كي تصبح مقبولة.

وتوددت المجموعة للمستهلكين والسائقين ووجدت حلفاء لها في دوائر السلطة على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قد يكون ساعد الشركة بشكل سري عندما كان وزيرًا للاقتصاد.

وأشارت ”ذي غارديان“ إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدمت أيضًا عددًا من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا ودفعت لباحثين ”مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي“.

وخلقت الشركة نموذج الاقتصاد القائم على المهام الذي لجأ إليه في ما بعد عدد كبير من الشركات الناشئة، إلا أنه استغرق أكثر من 12 عامًا لتحقق أول أرباح فصلية، كما أن وضع السائقين سواء كانوا مستقلين أو موظفين، لا يزال متنازعًا عليه في عدد كبير من الدول.

وتذكر أوبر في بيانها الصادر الأحد، بأن وسائل الإعلام سبق أن غطت بشكل كبير ”أخطاء“ الشركة قبل عام 2017، من الصحف إلى الكتب وحتى في مسلسلات تلفزيونية.

وقالت جيل هازلبيكر: ”اليوم، أوبر (..) باتت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمئة مليون شخص“.

وأضافت: ”انتقلنا من عصر المواجهة إلى عصر التعاون“.