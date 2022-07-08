شركة تويتر تهدد بمقاضاة إيلون ماسك

أعلن بريت تايلور رئيس مجلس إدارة شركة تويتر أنه سيقاضي إيلون ماسك لفرض تنفيذ صفقة شراء المنصة.

وكتب تايلور في تغريدة على تويتر، ”مجلس تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك …“.

يأتي ذلك عقب إعلان الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الجمعة إلغاء اتفاقه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، مضيفا أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

كان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق كشف ماسك، عن السبب الذي يعيق إنهاء صفقة استحواذه على شركة تويتر التي كثر الحديث عنها في الشهور الأخير.

وأكد الملياردير الشهير إيلون ماسك في يونيو الماضي، أن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة؛ بسبب ما قال إنها أسئلة ”هامة للغاية“ حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.

وأكد ماسك ردا على سؤال خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي الذي انعقد في الدوحة، أن المسألة ”حساسة … ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها“.

وأضاف الملياردير أن هذا يتضمن، ”إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمئة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام تويتر“.

وأوضح: ”ما زلنا ننتظر قرارا بشأن هذه المسألة وهي مسألة هامة للغاية“.

وذكر ماسك أيضا أن هناك تساؤلات حول ديون تويتر وإن كان حملة الأسهم سيقومون بالتصويت لصالح الصفقة، مؤكدا: ”أعتقد أن هذه الأمور الثلاثة التي يجب حلها“ من أجل إنجاز الصفقة.

ومنذ الإعلان عن شرائه حصة كبيرة من أسهم الشركة، في أوائل نيسان/أبريل، بعث ماسك بإشارات متناقضة في شأن عملية الاستحواذ، إذ نشر تغريدات انتقادية في الغالب وتهجم أحيانًا على المنصة التي يتابع حسابه عليها 98 مليون مستخدم.