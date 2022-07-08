"فولكس فاغن" تدشن أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

دشنت شركة ”فولكس فاغن“ الألمانية لصناعة السيارات، أول مصنع خاص لها بتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

ويعتبر المصنع الذي يقع بمدينة سالتزغيتر بولاية ساكسونيا بألمانيا، هو الأول بين 6 مصانع من المتوقع أن تشيدها الشركة في أوروبا، وهي بداية استثمار الشركة لأكثر من 20 مليار يورو بحلول عام 2030، لتصبح الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.

وأعلنت ”فولكس فاغن“ – التي تعد سياراتها هي الأكثر مبيعًا في العالم – عن شركتها الجديدة ”باور كو“ (PowerCo)، والتي ستكون مسؤولة عن أعمال البطاريات بداية من البحث والتطوير لتقنيات جديدة، إلى تعدين المواد الخام، إلى إعادة التدوير في نهاية عمرها الافتراضي.

كما تتوقع الشركة الألمانية أن يعمل مصنع سالتزغيتر الجديد، بالإضافة إلى الخمسة مصانع الأخرى المخطط إقامتها في أوروبا، على تخفيض تكاليف البطاريات بمقدار النصف، وهي ميزة تنافسية رئيسية مع تكثيف السوق العالمية للمركبات الكهربائية.

وفي حفل وضع حجر الأساس للمصنع، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: ”نشهد اليوم حدثًا مهمًا للغاية لصناعة السيارات في ألمانيا وأوروبا بأكملها. وتُظهر فولكس فاغن كيف يمكن أن يبدو مستقبل التنقل المستدام والمتوافق مع المناخ. معًا، نضع الأساس لتشكيل هذا المستقبل إلى حد كبير في سالتزغيتر“.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، هربرت ديس: ”نحن لا نضع اليوم حجر الأساس فحسب، بل نحتفل أيضًا بمعلم استراتيجي. يعتبر إنتاج البطاريات إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الجديدة للسيارات والتي ستجعل فولكس فاغن مزودًا رائدًا للتنقل المستدام في المستقبل“.

وأضاف أن ”إنشاء مصنع الخلايا الخاص بنا، هو مشروع ضخم من الناحية الفنية والاقتصادية، حيث يظهر أننا نجلب أحدث تكنولوجيا المستقبل إلى ألمانيا“.

وصرحت الشركة في بيان بأن ”بداية إنتاج البطاريات سيبدأ في 2025 بالمصنع الجديد، والذي سيكون بمثابة نموذج موحد للمصانع المستقبلية؛ مما يسهل تكرارها وتوسيع نطاقها“.

في غضون ذلك، حددت شركة ”باور كو“ الجديدة موقع المصنع الثاني المقرر إقامته، حيث وقع اختيارها على مدينة فالنسيا الإسبانية، مشيرة إلى أنها تُخطط أيضًا لتوسيع النموذج ليشمل أمريكا الشمالية. ولم يتم الإعلان عن مواقع المصانع الأوروبية الأربعة الأخرى.

وعلاوة على ذلك، ستقوم شركة ”باور كو“ بإدارة جميع عمليات المصانع لمجموعة ”فولكس فاغن“ وتطوير تكنولوجيا البطاريات، بالإضافة إلى تزويد المصانع بالآلات والمعدات اللازمة.

ومن المتوقع أن يوفر المصنع الجديد حوالي 500 ألف سيارة كهربائية. كما يمكن للمصانع الجديدة المخطط لها في أوروبا توفير ما يقرب من 3 ملايين سيارة كهربائية.

وقال العملاق الألماني، إن شركة ”باور كو“ وشركاءها سيستثمرون أكثر من 20 مليار يورو بحلول 2030، بالإضافة إلى توظيف ما يصل إلى 20 ألف شخص في أوروبا.