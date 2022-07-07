وثيقة قضائية: انقضاء أجل صفقة الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ 737

قالت شركة إيرباص في وثيقة قضائية صدرت اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية القطرية أشارت إلى انقضاء أجل اتفاق مبدئي لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس.

والاتفاق الذي جرى توقيعه في واشنطن في يناير/كانون الثاني، هو أحد حلقات سلسلة من الاتفاقات المعقدة التي باتت قرينة يستشهد بها في نزاع قضائي بين إيرباص وشركة الطيران الخليجية في لندن.

وطلبت شركة إيرباص نسخة من اتفاق شراء طائرات بوينغ 737 ماكس بعد أن استشهدت بها شركة الطيران في إطار مساعيها للحصول على تعويض بقيمة 1.4 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بطائراتها من طراز إيرباص إيه 350، لكن الخطوط الجوية القطرية رفضت الطلب على أساس أن صفقة بوينغ ”انتهت صلاحيتها“، حسبما ذكرت شركة إيرباص في وثيقة قضائية قدمتها للمحكمة البريطانية.

ولم يصدر تعليق فوري‭‭ ‬‬عن الخطوط الجوية القطرية، ورفضت بوينغ التعليق على مناقشاتها مع عملائها من شركات الطيران.

وتقول مصادر في قطاع الطيران إن العقود المبدئية أو مذكرات التفاهم من هذا النوع التي جرى توقيعها في يناير/كانون الثاني تكون صالحة عادة لفترة محدودة، ولكن يمكن تجديدها أو تأكيدها اعتمادا على رغبات شركة صناعة الطائرات والمشتري.

والشهر الماضي، نقلت دورية ”إير إنسايت“ المعنية بقطاع الطيران عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قوله إن الشركة تعتزم تأكيد طلب 25 طائرة بوينغ 737 ماكس 10، مع وجود خيار لشراء 25 طائرة أخرى.

ورفضت قطر استلام المزيد من طائرات إيرباص إيه 350 في نزاع حول أضرار لحقت بطلاء طائرات من نفس الطراز؛ ما دفع شركة إيرباص إلى سحب عقد لتزويد الشركة القطرية بطائرات أصغر حجما من طراز إيه 321 نيو.

في غضون ذلك، تقدمت قطر بطلبية مبدئية لشراء الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس المنافسة للطائرات إيه 321 نيو؛ مما أثار خلافا حول إمكانية إدراج عقد بوينغ في النزاع القضائي الدائر في بريطانيا.

واستمع قاضٍ بريطاني، اليوم الخميس، إلى مرافعات بشأن الكشف عن الوثائق التي تخص القضية قبل بدء المحاكمة المقرر إجراؤها في منتصف العام 2023.