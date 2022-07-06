الاتحاد للطيران تطلق رموز "NFT"

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مجموعتها الأولى غير القابلة للاستبدال من رموز NFT من طرازات الطائرات ثلاثية الأبعاد.

ويأتي اعتماد هذه المجموعة في الاتحاد للطيران، نظرا للفائدة التي تعود على أصحابها وتدعم شراء الوقود المستدام.

وقال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“، إن الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وتحمل اسم ”EY-ZERO1″، تأتي في مجموعة تضم عشرة نماذج لطائرات ثلاثية الأبعاد بتفاصيل عالية الدقة.

ومن المقرر أن تحمل هذه الطائرات كسوة أو طلاء مختلفا لهياكل طائرات الاتحاد للطيران ”بوينغ 787 دريملاينر“.

وتابع المصدر أن ”العدد الإجمالي لتشكيلة التذكارات المحدودة هو 2003 تذكارات ترمز للعام الذي تأسست فيه الاتحاد للطيران، وستُطرح للبيع بتاريخ الـ21 من يوليو/ تموز“.

وأضاف أن ”المقتنيات التذكارية تضم طائرة الاتحاد التي تحمل ألوان طلاء ”مانشستر سيتي“ لكرة القدم، وطائرة (غرينلاينر)“.

وبدوره، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران ”إننا في غاية السعادة بإطلاق أول مجموعة ”EY ZERO“ من الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي لن تمنح محبي جمع المقتنيات وعشاق الطيران والمسافرين عملاً فنيًا فريدًا من نوعه وحسب، بل ستعود إليهم بفوائد كثيرة ملموسة على صعيد نمط الحياة والسفر مع الاتحاد للطيران“.

وأضاف أن ”الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها تعتبر من تقنيات (الميتافيرس)، وهي ثورة على صعيد الاقتصاد الرقمي“.

ويحصل مشتري الواحدة من الرموز غير القابلة للاستبدال على عضوية من الفئة الفضية في برنامج ”ولاء المسافرين“، ليصبح ضيف الاتحاد لعام كامل، مع إمكانية فوز 10 أشخاص من حملة الرموز غير القابلة للاستبدال بتذاكر طائرات مجانية مع الاتحاد للطيران.

كما يحظى مقتنو تلك الرموز على أولوية الوصول المسبق للتشكيلة المقبلة من الرموز غير القابلة للاستبدال و“الميتافيرس“ المستقبلية المخطط لها من قبل الشركة بوصفها جزءًا من إستراتيجيتها Web3.

وستمنح الاتحاد للطيران هدايا عبارة عن 20 من الرموز غير القابلة للاستبدال للأشخاص الذي يقومون بالتسجيل المسبق عبر الموقع.

وتعمل الاتحاد للطيران كذلك على صك مجموعة EY-ZERO1 على (بلوك تشين بوليغون/Polygon) لكفاءة الوقود، وستتعاون الاتحاد للطيران مع Aerial لتتبع الانبعاثات الكربونية للرموز غير القابلة للاستبدال.

وبهدف تعويض البصمة الكربونية لهذا المشروع بأكمله، ستخصص الشركة كل إيرادات المجموعة لشراء وقود الطيران المستدام لعام 2022.