منها الإيجارات المغرية.. الإمارات تعلن عن حوافز لاجتذاب 300 شركة رقمية

أعلن وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية لتقيم مكاتب في الدولة الخليجية خلال 6 إلى 12 شهرًا.

وأضاف الوزير ثاني الزيودي في مؤتمر صحفي بدبي، أن ”الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية“.

وكتب الزيودي في حسابه على تويتر: ”أعلنا اليوم عن إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبادرة عالمية جديدة لجذب ألمع الشركات والعقول إلى الإمارات، ومع انضمام سبعة من أهم الشركاء الإستراتيجيين لتسريع عملية دخول السوق، تعد هذه المبادرة الصديقة للأعمال فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل“.