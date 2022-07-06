رومي القحطاني

جبنا لك الكأس

روبوت الحرمين

مفاجأة سورية

سجدة وهران

مستريحة جديدة

ديانا حداد

سليمان رزق
أظهر المزيد

اقتصاد

منها الإيجارات المغرية.. الإمارات تعلن عن حوافز لاجتذاب 300 شركة رقمية
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 7:33 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 8:25 GMT

منها الإيجارات المغرية.. الإمارات تعلن عن حوافز لاجتذاب 300 شركة رقمية

أعلن وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية لتقيم مكاتب في الدولة الخليجية خلال 6 إلى 12 شهرًا. وأضاف

+A -A
المصدر: رويترز

أعلن وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية لتقيم مكاتب في الدولة الخليجية خلال 6 إلى 12 شهرًا.

وأضاف الوزير ثاني الزيودي في مؤتمر صحفي بدبي، أن ”الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية“.

وكتب الزيودي في حسابه على تويتر: ”أعلنا اليوم عن إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبادرة عالمية جديدة لجذب ألمع الشركات والعقول إلى الإمارات، ومع انضمام سبعة من أهم الشركاء الإستراتيجيين لتسريع عملية دخول السوق، تعد هذه المبادرة الصديقة للأعمال فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play