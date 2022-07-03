هيئة ألمانية تطالب تسلا باستدعاء 59 ألف سيارة بسبب خلل تقني

طالبت هيئة الرقابة المرورية الألمانية شركة تسلا الأمريكية بضرورة استدعاء أكثر من 59 ألف سيارة من الأسواق بعد تعرض الآلاف منها لخلل تقني حسب رويترز.

وأخطرت الهيئة الألمانية مستخدمي إصدارات Model Y وModel 3 بوجود مشكلة تقنية في سياراتهم، وذلك من خلال إعلان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى أن الخلل التقني يتمثل في مشكلة إلكترونية في نظام eCall الخاص بسيارات تيسلا المتضررة، ما يحول دون قدرة السيارات المتضررة على إجراء اتصال طوارئ بجهات النجدة، مثل الشرطة والإسعاف بشكل تلقائي، ما يهدد حياة قائدي وركاب تلك السيارات في حالات الحوادث والحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة KBA أن 59,129 سيارة تيسلا مصابة بالخلل التقني المذكور عالميًا، مشيرة إلى أن بعضها من إصدارات Model Y المصنعة مؤخرًا في مصنع تيسلا الجديد ”جيجا فتكتوري“ في برلين.

ويأتي التقرير الرسمي الجديد ليكون أحدث حلقات سلسلة مستمرة وطويلة من عمليات استدعاء سيارات تيسلا، فقد شهدت الفترة الماضية 3 موجات من أصل 11 موجة من استدعاءات السيارات، وكانت الموجات الثلاث مختصة بمشاكل تقنية برمجية في أنظمة تشغيل السيارات.

وكانت هيئة سلامة الطرق الأمريكية أعلنت استدعاء مجموعة من سيارات تيسلا، من بينها 130 ألف سيارة مصابة بعطل برمجي في نظام الترفيه داخل سيارات من إصدارات 2021 و2022، يتسبب هذا العطل في ارتفاع حرارة السيارات بشكل غير طبيعي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع معدل تسليم الشركة للسيارات المحجوزة بنظام الطلب المسبق من جانب الجمهور، وذلك نتيجة مشاكل سلاسل التوريد واضطراب حركة الإنتاج في الصين.

وكانت تيسلا قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أنها أنتجت 258,580 سيارة، وذلك أكثر من معدل إنتاجها عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 25%، إلا أنه أقل بنسبة 15% عما أنتجته الشركة في الربع الماضي من العام الجاري.

وتسبب تراجع الإنتاج في انخفاض معدل تسليم السيارات للجمهور، ليشكل ذلك الانخفاض الأول من نوعه الذي تشهده تسليمات الشركات منذ عامين على أساس فصلي.