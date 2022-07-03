تسلا 3 تنضم لأسطول تاكسي دبي بشكل تجريبي

باشر أسطول مركبات مؤسسة ”تاكسي دبي“، التشغيل التجريبي لمركبة ”تسلا 3″، بعد النجاح في تشغيل 172 مركبة تسلا منذ 2017 في خدمة الليموزين التابعة للمؤسسة، وفق ما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وحسب الهيئة، تستهدف هذه التجربة قياس مدى كفاءة المركبة على العمل في قطاع مركبات الأجرة في الإمارة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن رئيس مجلس المديرين في الهيئة المدير العام مطر الطاير، قوله إن ”استخدام مركبة تسلا الكهربائية بقطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي تجربة مميزة تسهم في دعم مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة“.

وأضاف أن استخدام المركبة يدعم أيضًا إستراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة إلى جعل دبي مثالاً يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية“.

وأوضح أن ”الهيئة بدأت في 2017 تشغيل 172 مركبة تسلا ضمن أسطول الليموزين في تاكسي دبي منها 80 مركبة موديل S و50 مركبة من موديل X و 42 مركبة من موديل 3″، مؤكدًا أن ”هذه المركبات سجلت مؤشرات إيجابية في الكفاءة التشغيلية بقطاع الليموزين بالأخص في انعدام الانبعاثات الكربونية وتحقيقها مؤشرات مرتفعة في سعادة المتعاملين“.

وأفاد الطاير بأن ”نجاح هذه التجربة يعزز التوسع في استخدام المركبات الكهربائية ضمن أسطول مؤسسة تاكسي دبي خلال السنوات المقبلة، كما يسهم في دعم مبادرة تحويل 90% من مركبات الليموزين في إمارة دبي لمركبات صديقة للبيئة هجينة وكهربائية بحلول 2026 التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في تبني تحويل شبه كامل لمركبات الليموزين لتكون صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحويل 90% من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة بحلول 2026“.

وقد لاقت مركبات تسلا ضمن أسطول مؤسسة ”تاكسي دبي“، رواجًا كبيرًا لدى الشركاء والمتعاملين، إذ تملك المؤسسة أكبر أسطول مركبات تسلا في الإمارات.